VfL Wolfsburg kreeg in het oefenduel een stevige nederlaag te verwerken tegen Feyenoord (4-0). Voor trainer Paul Simonis was het een speciaal weerzien met De Kuip, waar hij kort geleden nog één van de mooiste avonden uit zijn carrière beleefde. De kersverse bekerwinnaar blikt tevreden terug op zijn eerste maand bij Die Wölfe. "Daar hebben wij als Nederlanders geen weet van", stelt Simonis tegenover Sportnieuws.nl.

In een bloedstollende bekerfinale won Go Ahead Eagles na strafschoppen van AZ. Bij Simonis komt een grote grijns tevoorschijn als hem gevraagd wordt naar die bewuste finale. "Het was hartstikke leuk om 'thuis' te zijn. Ik heb hier dertien jaar gewoond en een mooie tijd gehad. Het was leuk dat we nog even door de stad hebben gewandeld, maar je hoopt dat je dan in de wedstrijd competitiever bent. Feyenoord was beter, maar in de tweede helft lieten we te veel toe."

'Kan en moet meer verlangen'

De jonge trainer beseft dat het allesbehalve vlekkeloos ging tegen Feyenoord. "Ik wil me er niet achter verschuilen dat Feyenoord verder is in de voorbereiding. Maar het is logisch dat zij fitter zijn, dat is ook helemaal niet erg. Alleen, ik vind wel dat als je naar de laatste twintig minuten kijkt, dat het wel heel makkelijk gaat. Ik kan en moet meer verlangen van de spelers. Maar ik wil ze ook niet afmaken, want het is wel de voorbereiding", zegt de zelfkritische Simonis.

Vergelijking met Feyenoord

Simonis heeft inmiddels één maand achter de rug en kan een goed beeld schetsen. "Het is een heel mooie en héél grote club. Daar hebben veel Nederlanders geen weet van. Ik denk dat deze club qua grootte te vergelijken is met een club als Feyenoord. Het is gewoon een top 8-club in Duitsland, alleen het is de afgelopen jaren een beetje een grijze muis geweest. Dus voor ons zaak om te kijken of we daar weer wat meer kleur aan kunnen geven."

"Als je kijkt naar de mogelijkheden, de faciliteiten en de infrastructuur in en rondom de club… Dat is grandioos. Ik schat zo in dat het een beetje te vergelijken is met Feyenoord. Het is in elk geval niet één stap, maar het is wel twee of drie stappen vooruit als je het vergelijkt met Go Ahead", vervolgt Simonis.

'Ik heb het heel erg naar mijn zin'

Het leven in Duitsland bevalt hem uitstekend, ondanks het negatieve beeld dat vaak van Wolfsburg bestaat. "Ik vind het écht een leuke stad. Het is niet zo druk als Rotterdam, maar wel heel groen, schoon en netjes. En je hebt er ook fijne restaurantjes. Je kunt er fantastisch werken, met een topcomplex, mooie velden en fijne bespreekruimtes. Qua mogelijkheden en faciliteiten is het allemaal heel goed geregeld. Ik heb het erg naar mijn zin. Het is een mooie uitdaging, al moeten we nog wel wat competitiever worden."

Eén minpuntje is er wel: de Duitse taal blijft lastig. "Op school was ik heel slecht in Duits, omdat ik geen goede scholier was. Luisteren gaat goed, maar spreken is lastig omdat je krachtige dingen wil zeggen, zonder te twijfelen. Met de spelers doen we alles in het Engels, dus dat werkt prima", lacht Simonis.

Geen contact met Mark van Bommel

Enkele jaren geleden beschikte Wolfsburg óók over een Nederlandse hoofdtrainer met Mark van Bommel. Heeft Simonis nog contact met hem gezocht? "Nee, ik ken hem niet persoonlijk en heb zijn nummer ook niet. Maar binnen een maand leer je een club ook wel kennen. Dan kan je de vinger op de pijnlijke plek leggen en heb je wel door hoe de hazen lopen in grote lijnen. Gewoon hard werken elke dag, kritisch zijn op jezelf en op elkaar. En proberen er iets moois van te maken. Dat is het recept om succesvol te zijn", besluit Simonis, die op 23 augustus begint aan de Bundesliga.

