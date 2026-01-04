Een prachtig moment voor Gonzalo Garcia. De 21-jarige spits uit de jeugdopleiding van Real Madrid mocht zich zondagavond laten zien bij het eerste elftal en deed dat met verve. Hij maakte een hattrick tegen Real Betis.

García heeft Real Madrid aan een thuiszege op Real Betis geholpen. De 21-jarige Spaanse vervanger van de geblesseerde spits Kylian Mbappé maakte drie van de vijf doelpunten voor zijn ploeg (5-1). Raúl Asencio en de ingevallen Fran García troffen ook doel voor Real Madrid. Cucho Hernández scoorde bij een achterstand van 3-0 voor de bezoekers uit Sevilla.

Het waren voor Garcia ook nog eens zijn eerste doelpunten in La Liga. Verdeeld over drie seizoenen staat de teller al op negentien wedstrijden, waarvan veertien dit seizoen. De geboren Madrileen liet zich in de zomer van 2025 al wel zien: hij was liefst vier keer trefzeker op het WK voor clubs. Garcia scoorde onder andere tegen Juventus en Borussia Dortmund.

Strijd met FC Barcelona

Real Madrid houdt een achterstand van 4 punten op FC Barcelona, de koploper die zaterdag bij Espanyol won (0-2). Dean Huijsen ontbrak door een blessure bij Real Madrid.

Villarreal is voorlopig de nummer 3 van La Liga, na een uitzege bij Elche (1-3). Voormalig Ajax-aanvaller Georges Mikautadze scoorde en bereidde een treffer van de bezoekers voor. Villarreal speelt op 20 januari een thuiswedstrijd tegen Ajax in de Champions League.

Villarreal tegen Ajax

Villarreal staat zelfs nog onder Ajax in de Champions League. De Amsterdammers boekten tegen Qarabag (2-4) de eerste zege van de competitie, terwijl de Spaanse tegenstander pas één punt heeft. Villarreal speelde alleen een keer gelijk tegen Juventus (2-2).

Alles over La Liga

Check hier het laatste nieuws over La Liga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.