Ajax-back heeft ervaring met buitenspelers als Noa Lang: 'Daar trof ik Lamine Yamal en Rodrygo'

Ajax neemt het zondag zonder Anton Gaaei op tegen PSV in Eindhoven. Lucas Rosa zal waarschijnlijk zijn plek op rechtsback innemen en krijgt dan vermoedelijk Noa Lang tegenover zich. Maar dat is lang niet de bekendste buitenspeler die Rosa tegenover zich heeft gehad.

De Braziliaan kwam deze winter over van Real Valladolid, waar hij voornamelijk linksback stond. In de Spaanse competitie stond hij al tegenover Lamine Yamal van FC Barcelona en Rodrygo en Brahim Diaz van Real Madrid. Toegegeven: in de wedstrijden dat Rosa meedeed won Barça met 7-0 en De Koninklijke tweemaal met 3-0.

Rosa vertelt aan Het Parool over zijn tegenstanders. De allerbeste? Cristiano Ronaldo, al was dat op de training. De 24-jarige rechtsachter speelde in de jeugd van Juventus en kwam regelmatig tegenover de Portugese superster te staan.

Cristiano Ronaldo

"Mijn eerste vriendschappelijke wedstrijd voor Juventus herinner ik me nog goed. Het is een traditie dat de beloften bij aanvang van het seizoen tegen het eerste elftal spelen op het landgoed van de familie Agnelli in Villar Perosa, op veertig kilometer van Turijn. Die wedstrijd duurt een uurtje. Ik was 18 jaar. Ik kwam net binnen bij Juventus en ik speelde eerst tegen Ronaldo en daarna tegen Douglas Costa en Alex Sandro."

Ronald de Boer

Analist Ronald de Boer denkt dat Rosa wel eens zou kunnen verrassen tegen Oranje-international Lang, zei hij eerder tegen VI. "Misschien is hij zo’n type dat het PSV lastig kan maken. Misschien ook niet, want Anton Gaaei heb je door de druk ook door de mand zien vallen."

"Het is een Zuid-Amerikaan, die zijn wel wat gewend. Het is een jongen die zich moet laten zien in een topwedstrijd tegen een van de betere teams. We weten allemaal dat Noa Lang niet graag meeverdedigt." De wedstrijd tussen PSV en Ajax begint zondag om 14.30 uur.

