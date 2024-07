Video | Bekijk hier de doelpunten die Nederland schitterende zege bezorgen tegen Turkije op EK

Nederland mag nog even verder op het EK. De halve finale tegen Engeland is een feit. De Turken kwamen op voorsprong, maar die poetste Nederland in de tweede helft vakkundig weg. De eerste helft was niet goed van Nederland, de achterstand dus ook terecht. Maar de rug werd gerecht in de tweede helft, onder leiding van de man die vanaf minuut één al van groots belang was. Dit zijn de cijfers van Nederland.