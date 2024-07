Nederland overleeft op EK thriller tegen Turkije: nu wacht in halve finale clash met Engeland

Nederland staat in de halve finale van het EK. Zaterdagavond won Oranje de thriller tegen Turkije met 2-1. De kraker werd vol spanning beleefd, maar Cody Gakpo was uiteindelijk de gelukkige matchwinner. Komende woensdag wacht de halve finale tegen Engeland.

Er stond een halve finale plek op het spel bij Nederland - Turkije en die boodschap was duidelijk voor de spelers van Oranje. De mannen van Ronald Koeman schoten uit de startblokken, maar hadden het vizier in het eerste kwart niet op scherp staan. Memphis Depay, Xavi Simons en Cody Gakpo waren zeer onzorgvuldig in de afwerking van hun kansen.

Oranje in de problemen

Turkije kwam na het goede begin van Oranje steeds beter in de wedstrijd. De Turkse ploeg kwam dan ook niet geheel onverwachts op voorsprong. Een voorzet van wonderkind Arda Güler werd verkeerd ingeschat door Bart Verbruggen, waarna Akaydin vrij kon binnen koppen: 0-1.

Oranje buigt voorsprong knap om

In de tweede helft waren de rollen weer helemaal omgedraaid. Ronald Koeman bracht Wout Weghorst in het veld en daarmee nam Oranje het heft in handen. Turkije werd volledig met de rug tegen de muur gedwongen, waarna de jacht op de gelijkmaker werd ingezet.

Tot mega kansen leidde het in eerste instantie niet, maar toen maakte Stefan de Vrij in de 71 minuut met een goede kopbal de gelijkmaker. Een goede corner van Depay werd goed afgemaakt door de centrale verdediger.

Enkele minuten later maakte Oranje de comeback compleet. Een geweldige voorzet van Denzel Dumfries werd binnen gegleden door een verdediger van de Turken: 2-1. De linksbuiten van Nederland maakte zijn vierde van het toernooi en is daarmee de topscorer van het gehele EK.

Halve finale tegen Engeland

Daarmee boekte Oranje een geweldige overwinning op Turkije en hebben ze een plek in de halve finale afgedwongen. Komende woensdag wacht om 21.00 uur de halve finale tegen Engeland in Dortmund.

