De aanhang van Vitesse hebben zichzelf weer van hun slechtste kant laten zien. Tijdens de Eredivisiewedstrijd tussen RKC en Almere werden opnieuw geelwitte rookbommen op het veld gegooid. Na de actie van vrijdagavond bij Jong PSV - Jong AZ lijkt het weer een vraag om aandacht van de Arnhemmers.

De verbazing was vrijdagavond groot bij het duel tussen de beloften van PSV en AZ, toen er vlak na rust plots geelwitte rookbommen op het veld werden gegooid. Even later was het weer raak: vlak voor tijd werd opnieuw vuurwerk vanuit een nabijgelegen bos op het veld gesmeten, waardoor het duel weer stilgelegd moest worden. Vlak daarna werd duidelijk dat het om Vitesse-aanhang ging, die het oneens zijn met de beslissing van de KNVB om de proflicentie af te nemen.

'Dit is pas het begin'

Aanhangers van de Arnhemse club kondigde vrijdagavond door middel van spandoeken al een vervolg aan. "KNVB dit is pas het begin", viel te lezen op een spandoek. Daarnaast was er een doek met de tekst: "Wij geen voetbal, jullie geen voetbal. KNVB maffia."

Rookbommen in Mandemakers Stadion

Zoals aangekondigd zouden er meer wedstrijden verstoord worden, zo bleek bij de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Almere City. Kort na de 1-0 van RKC werden er van buiten het stadion rookbommen het veld opgegooid, waardoor scheidsrechter Martijn Vos niet anders kon dan de wedstrijd staken.

Laatstgenoemde nam de spelers mee naar binnen, waarna thuissupporters het stadion verlieten, mogelijk om verhaal te gaan halen bij de Vitesse-aanhang. Minuten later werd het spel weer hervat, waarna ook de aanhang van zowel RKC als Almere van zich lieten horen door luidkeels 'nooit meer naar Arnhem' te scanderen. De Vitesse-fans konden duidelijk niet op begrip rekenen.

