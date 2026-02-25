Galatasaray begon mede dankzij twee goals van Noa Lang met een 5-2 voorsprong aan de return in de Champions League tegen Juventus en dus leek het duel in Turijn vooral een formaliteit. Dat was helemaal zo nadat de Italiaanse club een rode kaart kreeg. Toch werd het nog heel spannend: het tiental van Juve dwong met een waanzinnige comeback zelfs een verlenging af, maar daarin ging het alsnog mis.

Lang stal samen met Teun Koopmeiners vorige week de show in Istanboel. Koopmeiners zal halverwege de heenwedstrijd hebben gedacht dat hij met twee goals zijn ploeg een mooie uitgangspositie had bezorgd voor de return. Juve leidde in Turkije tenslotte met 2-1, maar de Italianen donderden na rust volledig in elkaar. Lang scoorde na de pauze net als zijn collega-international tweemaal en droeg daarmee een flink steentje bij aan de 5-2 zege van Galatasaray.

Dat leek een uitslag waarmee de Turkse topclub een rustige return tegemoet kon gaan. De zenuwen namen wel wat toe nadat Manuel Locatelli Juventus op slag van rust uit een strafschop op 1-0 zette.

Ongekende comeback tiental Juventus

De angel leek echter uit de comeback te zijn gehaald toen Lloyd Kelly aan het begin van de tweede helft een rode kaart kreeg en Juventus verder moest met tien man. Noa Lang werd vlak daarna gewisseld bij de bezoekers, maar hij zal nauwelijks hebben kunnen geloven wat hij vanaf de kant zag gebeuren.

Het tiental van Juventus bleek namelijk over een gigantische hoeveelheid vechtlust te beschikken. Federico Gatti zette Juventus twintig minuten voor tijd op 2-0 en dat was het moment waarop de spelers én de fans er plotseling echt in begonnen te geloven. Dat was niet ten onrechte, want tien minuten voor tijd werkte Weston McKennie op aangeven van Koopmeiners de 3-0 binnen en daarmee was de comeback compleet.

Galatasaray slaat toe in verlenging

Een verlenging moest de beslissing brengen en daarin was Galatasaray nog altijd van slag. Edon Zhegrova kreeg al snel een gigantische kans op de 4-0, maar schoot de bal van heel dichtbij naast. Dat momentje leek Galatasaray nodig te hebben gehad, want daarna namen ze eindelijk weer de overhand. In minuut 106 leverde dat via Victor Osimhen de bevrijdende 3-1 op.

Bij Juventus vloeiden de krachten vervolgens weg. Het probeerde nog wel een strafschoppenserie af te dwingen, maar slaagde daar niet meer in. Galatasaray maakte er via Baris Yilmaz ook nog 3-2 van en gaat verder naar de achtste finales. Vrijdag is daarvan de loting.

