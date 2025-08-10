Voorafgaand aan de Community Shield-finale tussen Liverpool en Crystal Palace werd er een minuut stilte gehouden voor de tragische dood van Diogo Jota en André Silva. Wat een mooi moment had moeten worden, mondde uit tot iets walgelijks.

Voorafgaand aan de aftrap van de Community Shield-finale hield de scheidsrechter een minuut stilte in acht voor de tragische dood van Jota en Silva, die op 3 juli omkwamen bij een ongeluk in Spanje.

Tijdens de minuut stilte lieten de fans van Crystal Palace zich echter van hun slechtste kant zien. Een deel van de aanhang van de Eagles begon te joelen, waardoor de scheidsrechter de minuut stilte vroegtijdig moest afbreken.

Salah’s face says it all 😡😡



Volkslied

Enkele momenten voor de minuut stilte werd het Britse volkslied afgespeeld. Tijdens het nummer begonnen de Liverpool-fans te joelen. Dit is iets wat supporters van The Reds al jarenlang doen. Dit komt omdat veel fans zichzelf meer zien als Scousers dan als Engelsen. Ze hebben daarom weinig binding met de Britse staats- en koninklijke symbolen. Ze zien het volkslied als een symbool van het gevestigde gezag, waarmee zij zich niet verbonden voelen.

Verdeeldheid

Deze twee fluitconcerten hebben voor flinke verdeeldheid gezorgd. Op X noemen meerdere fans het fluitconcert tijdens de minuut stilte voor Jota 'schandalig', 'onsmakelijk' en 'walgelijk'.

Ondertussen vinden meerdere mensen hen ‘hypocriet’, omdat het uitfluiten van het volkslied ook wordt beschouwd als 'respectloos'. Hierdoor is er een flinke discussie ontstaan.

Tragisch ongeval

Jota kwam begin juli samen met zijn broer en tevens profvoetballer André Silva om bij een auto-ongeluk in het noorden van Spanje. De twee waren onderweg naar de boot richting Engeland toen het noodlot toesloeg. De Lamborghini kreeg een klapband en raakte van de weg, waarna de auto in brand vloog. Het nieuws zorgde voor een shock in de voetbalwereld. De Portugees was twee weken voor het fatale ongeluk getrouwd en liet niet alleen zijn vrouw, maar ook drie jonge kinderen achter.

