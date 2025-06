Vitesse komt met grote mededeling over behoud proflicentie: 'Klaar voor een gezonde toekomst'

De geruchten hingen al een aantal dagen in de lucht, maar nu heeft Vitesse ook officieel bevestigd dat de stap tot licentiebehoud een stapje dichterbij is gekomen. De noodlijdende Arnhemse club heeft nog maar een paar weken om het vege lijf te redden.

Vitesse heeft met het vastleggen van een accountant voldaan aan een van de eisen van de licentiecommissie van de KNVB. Die zorgde twee weken geleden voor veel spanning in Arnhem door het voornemen om de licentie in te trekken. Vitesse heeft de komende tijd om de licentiecommissie ervan te overtuigen volgend seizoen toch te mogen uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie.

'Een van de belangrijkste opdrachten'

Vitesse-directeur Timo Braasch noemde het vinden van een accountant na het nieuws vanuit de licentiecommissie, op 23 mei, als een van de belangrijke opdrachten. Daar hoorde ook het vinden van een hoofdsponsor en het sluitend maken van de begroting bij.

'Klaar voor een gezonde toekomst'

“Deze overeenkomst laat zien dat Vitesse klaar is voor een gezonde toekomst. In de afgelopen maanden hebben we in goede samenwerking de benodigde stappen gezet om tot deze samenwerking te komen. Ik ben blij dat we daarmee ook hebben voldaan aan een belangrijke voorwaarde van de Licentiecommissie van de KNVB", zegt hij in een reactie op de website van Vitesse.

Periode van de waarheid

De licentiecommissie is echter van mening dat de vorig jaar gedegradeerde club "zich structureel onttrekt aan het licentiesysteem". Vitesse heeft de komende periode om te reageren op de mededeling. Vitesse heeft CROP, dat zo'n driehonderd medewerkers telt, bereid gevonden de accountant te worden.

'Bijdrage leveren aan toekomst van Vitesse'

Menna Kruiswijk, woordvoerder namens CROP: “Als accountantsorganisatie hebben we bij iedere nieuwe samenwerking de wettelijke verplichting om de juiste checks en onderzoeken te doen om tot een definitieve cliëntacceptatie te kunnen komen. We zijn blij dat we dit in goede samenwerking met Vitesse hebben kunnen afronden en hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van Vitesse.”

Straf na straf

Vorig en afgelopen seizoen kreeg de club uit Arnhem straf na straf van de KNVB. Daardoor was eerst degradatie uit de Eredivisie onvermijdelijk en dit seizoen eindigde de club onder leiding van de inmiddels ontslagen clubman John van den Brom dankzij puntenaftrek stijf onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Degradatie uit die competitie is echter niet mogelijk in Nederland.