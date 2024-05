Gaat Vitesse binnenkort weer voor de landstitel? 'Oude bekende wil Arnhemse club nog altijd kopen'

Vitesse zit in zwaar weer en kan deze week zomaar eens de proflicentie kwijtraken. De club hoopt echter groen licht te krijgen van de licentiecommissie en een oude bekende is nog altijd geïnteresseerd om de club eventueel te kopen.

"Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel", waren de iconische woorden van Maasbert Schouten toen hij in 2010 de club verkocht aan Merab Jordania. Het was een uitspraak die Vitesse nog lang zou achtervolgen. De club werd nooit landskampioen, maar degradeerde dit seizoen wel uit de Eredivisie. Het voortbestaan van de club is in gevaar en nu werpt Schouten zich op als de redder.

'Vitesse dieper in de problemen na mislukt plan en slecht nieuws over stadion GelreDome' De problemen voor Vitesse nemen steeds verder toe. De club is keihard op zoek naar geld om te blijven bestaan en organiseerde maandagavond een sponsoravond, maar kreeg daar nog niet waar het op hoopte. Daarnaast is er slecht nieuws over de huur van het GelreDome.

De ondernemer vertelt in gesprek met Omroep Gelderland dat hij de club nog altijd graag wil redden. Dat is opmerkelijk, want eerder werd gemeld dat zijn poging samen met stadioneigenaar Michael van der Kuit op niets was uitgelopen. Zelf denkt hij toch te kunnen helpen. "Ik ben van mening een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke nieuwe cultuur", vertelt Schouten. "Er is een meer bedrijfsmatige aanpak nodig."

De club wil flink terug gaan in de begroting, maar volgens Schouten gebeurt dat niet rigoureus genoeg: "Het is veel te gematigd en leidt tot onverantwoorde verliezen." Hij denkt ook dat Vitesse dus minder bezig moet zijn met de sportieve prestaties: "Het doel is om binnen drie jaar de play-offs te bereiken en binnen vijf jaar te promoveren."

Crowdfunding voor Vitesse slaat aan: club haalt anderhalf miljoen euro op, spelers doen mee Vitesse heeft donderdag de crowdfundingscampagne 'Voor Geel-Zwart' gelanceerd. Nadat supporters lieten blijken dat ze hun club wilden steunen heeft Vitesse de actie opgezet. Het initiatief geeft supporters en zakelijke relaties de kans om de club te redden. De actie slaat flink aan, zo blijkt uit het bedrag dat tot nu toe is opgehaald.

Snelle doorverkoop

Schouten lijkt in ieder geval geleerd te hebben van zijn woorden uit 2010. Al droeg hij toen de verantwoordelijkheid juist over. Hij had de club een jaar eerder overgenomen, maar verkocht de club daarna met winst aan Jordania. De Georgiër had de ambitie om met Vitesse voor het kampioenschap te spelen en Schouten riep dit dan ook trots tijdens de persconferentie over de overname.

Uiteindelijk droeg Jordania de aandelen ruim drie jaar later over aan de Rus Alexander Chigirnsky. Met de verkoop van Schouten begon de ellende voor de Arnhemse club. Zijn opvolgers maakten er een potje van en ook het feit dat de club nog altijd in Russische handen is, zorgt voor problemen.

'Mogelijke doorbraak bij Vitesse: Arnhemmers kunnen van Russische eigenaar afkomen' Een mogelijk lichtje aan het einde van een heel lange en donkere tunnel. Vitesse lijkt een belangrijk jawoord te hebben gekregen van de Amerikaan Coley Parry, die de club eigenlijk wilde overnemen.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn er namelijk harde regels ingesteld als een bedrijf banden heeft met het land. Zo is het voor Vitesse moeilijk een bankrekening te openen zolang de club een Russische eigenaar heeft. De overname door de Amerikaan Coley Parry werd vervolgens afgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB, waardoor de club een enorme schuld open heeft staan. Dat kan het einde van de club betekenen.