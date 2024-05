Vitesse krijgt nieuws van KNVB: overname door Amerikaan Coley Parry gaat definitief niet door

Coley Parry wordt definitief niet de eigenaar van Vitesse. De Amerikaan wilde de club met zijn Common Group overnemen, maar nadat de licentiecommissie de overname eerder al afkeurde, doet nu ook de beroepscommissie van de KNVB dat. Daarmee weet de club in ieder geval wie er niet de nieuwe eigenaar wordt.

Bij Vitesse hoopten ze eigenlijk al dat de overname niet door zou gaan. De licentiecommissie had in februari de overname al niet goedgekeurd en dinsdag werd duidelijk dat ook de beroepscommissie na een zitting op maandagavond dat besluit in stand houdt. Daardoor is een overname van Parry definitief van de baan en kan Vitesse op zoek naar een alternatief.

Hulp uit het Midden-Oosten?

Het vinden van een nieuwe investeerder is voor Vitesse prioriteit. De kans is groot dat die niet uit Nederland komt, maar uit het buitenland. Eerder werd duidelijk dat de situatie van Vitesse gevolgd wordt in het Midden-Oosten, waar mogelijk de oplossing van een partij uit Saoedi-Arabië zou kunnen komen. Het definitief klappen van de overname van Parry zorgt ervoor dat Vitesse een andere koper kan zoeken.

Tijd begint te dringen

Op 17 mei oordeelt de licentiecommissie over de toekomst van de club. Dan moet de club voldoen aan de eigen voor betaald voetbal De Arnhemmers hebben nog maar anderhalve week om orde op zaken te stellen.

'Mogelijke doorbraak bij Vitesse: Arnhemmers kunnen van Russische eigenaar afkomen' Een mogelijk lichtje aan het einde van een heel lange en donkere tunnel. Vitesse lijkt een belangrijk jawoord te hebben gekregen van de Amerikaan Coley Parry, die de club eigenlijk wilde overnemen.

De aandelen van de huidige Russische eigenaar Valeri Oyf moeten nu worden overgeheveld naar de stichting 'Vitesse voor Altijd'. De Amerikaan Parry lijkt daar mee in te stemmen, maar wel op de voorwaarde dat hij kan meebeslissen over de nieuwe investeerders. Zo kan de Amerikaan zijn miljoenenbedrag dat hij in de club heeft gestoken nog terugkrijgen.

Noodlijdend Vitesse haalt alles uit de kast om nog meer geld in te zamelen: bekende namen spelen benefietduel Vitesse doet er alles aan om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Nadat er vorige week met veel succes een crowdfunding werd opgestart, organiseert de noodlijdende club nu een benefietwedstrijd met veel bekende voetballers.

Veel geld via crowdfunding

Begin deze maand werd een crowdfunding gestart om Vitesse te helpen. De teller staat inmiddels op ruim anderhalf miljoen euro en daar komt elke dag nog geld bij. Volgende week wordt er nog meer geld ingezameld tijdens een benefietduel met oud-profvoetballers.