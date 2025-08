Voor Vitesse wordt donderdag 7 augustus de belangrijkste dag in de clubgeschiedenis. Dan dient namelijk het kort geding van de noodlijdende club tegen de beslissing van de KNVB om de proflicentie in te trekken. Daarmee staat dus het bestaansrecht en de voortgang van de voetbalclub uit Arnhem op het spel. Op de dag des oordeels krijgt Vitesse steun uit allerlei hoeken.

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en supporters van Vitesse willen zich voegen in het kort geding van de Arnhemse club tegen de KNVB. Zij hebben een verzoek daartoe gedaan bij de rechtbank in Utrecht, meldt Vitesse in een persbericht. De zaak dient donderdag om 13.30 uur. Of de partijen zich mogen voegen, horen ze later.

"Zij willen laten zien dat het intrekken van de licentie grote gevolgen heeft voor de hele regio Arnhem", aldus Vitesse, dat vorige week door de beroepscommissie van de KNVB in het ongelijk werd gesteld nadat de club een uitspraak van de licentiecommissie had aangevochten.

'Een stukje van ons'

"Vitesse is meer dan voetbal. Het is het kloppende geel-zwarte hart van Arnhem, een stukje identiteit van de stad en de regio. Een stukje van ons. Wij, samen met medewerkers, vrijwilligers, de Sterkhouders, businessclubleden en overige Vitessenaren, zijn namelijk Vitesse. Elke wedstrijd brengt generaties, buurten en achtergronden samen. Als dat verdwijnt, verliest Arnhem een deel van zichzelf. Dat kunnen wij niet zomaar laten gebeuren", aldus Susanne Wichhart, voorzitter van de supportersvereniging.

'Onherstelbare gevolgen'

De Sterkhouders bestaan uit een groep regionale ondernemers die Vitesse wil overnemen. Volgens Cindy Snelders, advocaat van de partijen die zich willen voegen, heeft de KNVB met de intrekking van de licentie 'op de nucleaire knop gedrukt' en daarmee gekozen voor de meest ingrijpende maatregel mogelijk. "De vraag is of daarbij zorgvuldig, redelijk en proportioneel is gehandeld en of er werkelijk geen minder ingrijpende alternatieven waren. Het in stand laten van het besluit van de beroepscommissie zou onherstelbare gevolgen hebben."

Vlak voor eerste officiële wedstrijd

Pijnlijk is ook de timing van het besluit en het daaropvolgende kort geding. Zaterdag zou de club namelijk moeten beginnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, met een uitwedstrijd bij Almere City. Donderdag wordt dus pas duidelijk of die wedstrijd überhaupt door kan gaan. Wat er met de KKD gebeurt bij het wegvallen van Vitesse, is ook nog de vraag. Als de Arnhemse club tóch mee mag doen, dan begint het sowieso met een flinke puntenstraf aan het nieuwe seizoen.