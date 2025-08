Vitesse hoopt de druk bij de KNVB op te voeren door een dwangsom van een half miljoen euro te eisen voor elke wedstrijd die de club niet mag spelen. De Arnhemmers hopen met een kort geding het besluit van de beroepscommissie om de proflicentie definitief in te trekken, terug te draaien.

Donderdagavond kwam het nieuws naar buiten dat de beroepscommissie van de KNVB heeft besloten de proflicentie van de Arnhemmers definitief in te trekken. Dat besluit betekent het einde van professioneel voetbal in Arnhem. In een ultieme poging dit besluit terug te draaien, spant Vitesse een kort geding aan tegen de KNVB. Om de druk nog eens extra op te voeren eist de club een vergoeding van €500.000,- per wedstrijd die de club niet mag spelen, zo meldt De Gelderlander.

Kort geding te volgen in videozaal

De kort geding-rechter moet hierover beslissen. Met de dwangsom hoopt Vitesse de druk op te voeren, deze begint bij de wedstrijd tegen Almere City op zaterdag 9 augustus. Het kort geding zal aanstaande donderdag plaatsvinden in Utrecht. De rechtbank houdt rekening met een grote opkomst. "De rechtszaal heeft een beperkte capaciteit, maar we zullen een videozaal inrichten waar mensen het kort geding kunnen volgen”, zegt de woordvoerder.

'Dat zie je wel vaker'

Niek Entzinger, de advocaat van Vitesse, wil niet ingaan op de dwangsom. De bond lijkt zich in elk geval niet druk te maken om het bedrag: "Het gaat om een voorlopige dagvaarding. Je ziet wel vaker dat dit soort hoge dwangsommen geëist worden om de andere partijen te dwingen naar de zitting te komen", zegt advocaat Michiel van Dijk, die bevestigt dat de Arnhemmers dreigen met een dwangsom van €500.000,-.

Meestal doet een voorzieningenrechter binnen twee weken na de zitting uitspraak. Maar, omdat de competitie voor Vitesse al twee dagen na de zitting zou beginnen, ligt er extra druk op een snelle uitspraak. Volgens de woordvoerder van de rechtbank is het aannemelijk dat een uitspraak er dan ook voor de eerste wedstrijd is: "Dat ligt in de lijn der verwachting."