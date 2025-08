De Keuken Kampioen Divisie heeft een verklaring gedeeld met een uitleg over de competitie nu Vitesse is weggevallen. De Arnhemse club hoorde donderdag dat de club ook in hoger beroep de proflicentie niet terug krijgt en de KKD leeft mee met de fans en medewerkers van de club.

"Dit is bijzonder triest nieuws voor iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt", aldus de Keuken Kampioen Divisie in een verklaring. "De club heeft een rijke historie en een vaste plek in het Nederlandse voetballandschap, met generaties supporters die door dik en dun achter hun club zijn blijven staan. Dat Vitesse nu afscheid moet nemen van het betaald voetbal, raakt niet alleen de club zelf, maar ook het bredere voetbalgevoel in Nederland."

"Juist omdat de impact zo groot is, begrijpen wij dat deze uitkomst moeilijk te verwerken is", vervolgt de KKD. "Tegelijkertijd is het belangrijk te onderstrepen dat de beoordeling van licentiezaken plaatsvindt binnen een zorgvuldig en onafhankelijk proces. De licentiecommissie en beroepscommissie houden onafhankelijk toezicht op de naleving van het licentiereglement dat we met zijn allen in het betaald voetbal hebben vastgesteld. In het kader van die verantwoordelijkheid zijn zij na een zorgvuldig proces tot deze moeilijke beslissing gekomen."

Competitieverloop KKD

Ook de KNVB heeft in een statement uitleg gegeven over hoe de competitie verder zal gaan door het wegvallen van Vitesse. "De Keuken Kampioen Divisie gaat van start met negentien clubs. Dit betekent dat clubs een vrije speelronde krijgen op de speelronden dat een wedstrijd tegen Vitesse in het programma stond." Almere City ziet daardoor bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van het seizoen wegvallen.

Het wegvallen van Vitesse heeft ook gevolgen voor de periodestanden, waarin clubs een plaats kunnen verdienen voor deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. "Voor de eindstand in een periode bestaande uit negen competitieronden geldt het behaalde resultaat van de door elk deelnemend team conform het competitieprogramma gespeelde eerste acht wedstrijden in de betreffende periode", legt de KNVB uit.

Doorstart in amateurvoetbal

Vitesse zou een doorstart kunnen maken in de lagere regionen van het voetbal, maar dat is aan de Arnhemse club zelf. "Het is aan de club zelf om te bepalen of zij een doorstart wil maken in het amateurvoetbal", aldus de KNVB. Als Vitesse dat zou willen, is het nu nog niet duidelijk op welk niveau de Arnhemmers dan instromen. "Dit hangt van de concrete situatie af. Gaat de bestaande club door of is er sprake van een compleet nieuwe club? In beide situaties beslist uiteindelijk het bestuur amateurvoetbal."