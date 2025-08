Waar het Nederlandse voetballandschap in de ban is van de toekomst van Vitesse, zijn onze oosterburen dat van handbalgrootmacht HB Ludwigsburg. De club waar veel Nederlanders onder contract stonden, staat op omvallen. Daardoor hebben ze een rigoureus besluit genomen, wat tot onvrede leidde bij hun sterspeelster.

Ludwigsburg staat bekend als club met kampioen in het DNA. Ze werden liefst zes keer kampioen van Duitsland en wonnen afgelopen seizoen nog de dubbel in eigen land. De club die eerst door het leven ging als Bietigheim moet nu noodgedwongen de stekker eruit trekken vanwege noodlijdende financiën. Alle spelers moeten dus op zoek naar een nieuwe club.

'Geen eenvoudige beslissing'

"Deze beslissing was niet gemakkelijk voor ons, maar na zorgvuldige overweging was het onvermijdelijk", verklaarde Holger Leichtle, die voorlopig de bewindvoerder is van de omgevallen club. "Onder deze omstandigheden is het onredelijk om te verwachten dat de speelsters zich aan hun contracten blijven houden. We hebben het team vandaag over de situatie geïnformeerd."

Volgens Leichtle heeft Ludwigsburg "ondanks intensieve gesprekken geen haalbare oplossing" gevonden om het financiële plaatje kloppend te krijgen voor komend seizoen. Bild schrijft dat er een schuldenlast van 2 miljoen euro is ontstaan.

Wereldtoppers virtueel op straat

Door de beslissing staan speelsters als de Duitse Xenia Smits, afgelopen seizoen speelster van het jaar, supertalent Viola Leuchter, Antje Döll en Jenny Berend virtueel op straat. Smits is dan ook furieus. "Hoe kunnen mensen zo met de levens van anderen spelen? Ik ben woedend, want zo'n team zal er nooit meer zijn", snauwde ze tegen Bild.

"Ik ben woedend omdat mijn team kapot is gemaakt. We hebben zes, zeven Duitse speelsters. We zullen zeker geen club vinden waar we allemaal samen kunnen spelen. Dat betekent verloren trainingstijd, dat betekent verloren wedstrijdtijd", voegde ze eraan toe.

Sterke Nederlandse link

Bij Ludwigsburg is Jasmina Rebmann-Jankovic, voormalig speelster van het Nederlands elftal, de keeperstrainer. Maar zij is niet de enige Nederlandse met een link met de Duitse club. In het verleden kwamen namen als Tess Lieder-Wester, Angela Malestein, Laura van der Heijden, Danick Snelder, Martine Smeets, Kelly Dulfer en Inger Smits een of meerdere seizoenen voor de club uit.

Hoe nu verder?

Ludwigsburg was toonaangevend in het Duitse handbal. De club werd kampioen in 2022, 2023, 2024 en 2025 en won de beker in 2021, 2022, 2023 en 2025. Hoe nu verder? "Ondanks deze lastige uitgangssituatie blijven we onderzoeken of een voortzetting van het project op kleinere schaal met beperkte financiering mogelijk is", valt te lezen in een verklaring.