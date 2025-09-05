Vitesse keert tóch terug in het betaald voetbal. Een scenario waar wekenlang niemand meer rekening mee hield, is werkelijkheid geworden. Dankzij een sensationele en totaal onverwachte uitspraak van het gerechtshof in Arnhem krijgt de club zijn proflicentie terug en mag het volgende week weer aantreden in de Keuken Kampioen Divisie. Toch begint de rentree met een flinke tegenslag.

De KNVB bevestigde vrijdag dat Vitesse start met twaalf punten in mindering. Die straf komt voort uit het vorige seizoen, toen de club de licentiecommissie onjuist had geïnformeerd. Het beroep daartegen ging verloren, waardoor de puntenaftrek nu ingaat.

Het is niet de eerste keer dat de Arnhemmers hard worden geraakt. Vorig seizoen kreeg Vitesse liefst 27 punten in mindering, waardoor de droom om terug te keren naar de Eredivisie in rook opging en de club troosteloos als voorlaatste eindigde.

Teken van leven

Volgens de club wordt er gewoon aangehaakt bij de bestaande speelkalender. Vitesse verwacht op 12 september de eerste wedstrijd te spelen, uit tegen Jong AZ. Vier dagen later wacht RKC Waalwijk en op 20 september volgt de eerste thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, de traditionele Airbornewedstrijd in het teken van de Slag om Arnhem. Ook Willem II staat later die maand al op het programma.

Op Papendal wordt inmiddels weer getraind en ook de kaartverkoop gaat van start. Seizoenkaarthouders hebben tot 9 september om hun plek te verlengen. Wie de betaling uitstelde vanwege de onzekerheid rond de licentie, wordt nu gevraagd alsnog over te maken. Daarnaast liggen sinds deze week de nieuwe thuisshirts voor 2025-2026 in de verkoop.

Vitesse zoekt noodgedwongen transfervrije spelers

De selectie van Vitesse is nog een groot vraagteken. Zo’n twaalf spelers vertrokken en slechts een handvol bleef achter. Onder leiding van de Duitse coach Rüdiger Rehm moet er in korte tijd een representatief elftal worden samengesteld. Omdat de transfermarkt gesloten is, moet de club het vooral hebben van transfervrije spelers. Volgens insiders hebben zich inmiddels tientallen werkloze voetballers gemeld.

Onzekerheid blijft

Hoewel Arnhem feest viert, is de situatie nog verre van opgelost. De Hoge Raad heeft de licentie namelijk niet permanent teruggegeven, maar het besluit van de KNVB tijdelijk 'bevroren'. Dat betekent dat de club in theorie alsnog zijn status kan verliezen. Voor nu lijkt Vitesse echter vooral bezig om de draad weer op te pakken, al is het wel met een flinke achterstand in de competitie.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.