Vitesse moet vrijdagavond beginnen aan het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nadat de club de afgelopen weken tussen dood en levend bungelde. De Arnhemmers waren hun proflicentie eerst kwijt, waardoor tientallen jeugdspelers en voetballers uit de a-selectie vertrokken. Maar de Hoge Raad trok dat besluit in, waardoor Vitesse als de wiedeweerga de transfermarkt op moest. Dat is daags voor het uitduel met Jong AZ gelukt.

Vitesse heeft zich een dag voor de eerste competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie versterkt met drie spelers. De Arnhemse club legde verdediger Nathan Markelo, doelman Maximilian Brüll en controlerende middenvelder Marco Schikora vast.

Verdediger uit Bulgarije

De 26-jarige Markelo, die vorig seizoen uitkwam voor de Bulgaarse club Hebar Pazardzhik, tekent in Arnhem een contract voor één seizoen met een optie voor een extra jaar. Markelo doorliep de jeugdopleiding van FC Volendam en kwam verder onder meer uit voor Jong PSV, Excelsior, Fortuna Sittard en Roda JC.

'Club heeft ambitie'

"Ik ben blij om bij Vitesse te tekenen. De club heeft ambitie en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ik hoop snel mijn debuut te maken in het geel-zwart en samen met het team een sterk seizoen neer te zetten", aldus Markelo in een persbericht van Vitesse, dat vrijdag een uitwedstrijd tegen Jong AZ speelt.

Keeper trainde al mee

De 23-jarige doelman Brüll wordt door Vitesse transfervrij overgenomen van Borussia Mönchengladbach. De Duitser ondertekent een contract voor twee seizoenen. Brüll trainde al een tijdje mee bij Vitesse, maar pas na de terugkeer van de licentie voor het spelen van betaald voetbal kon officieel een contract worden afgesloten.

Duitse middenvelder

De Duitse controlerende middenvelder Schikora, die 30 jaar is, verdiende een contract dankzij een besloten oefenduel op Papendal. Daarin konden contractloze spelers zich afgelopen week tonen aan Vitesse. Schikora voetbalde voor het laatst bij SV Sandhausen, dat uitkomt in de derde Bundesliga.

Min twaalf punten

Het is de vraag of de spelers ook al speelgerechtigd zijn voor het openingsduel van Vitesse, vrijdagavond 12 september om 20.00 uur op bezoek bij Jong AZ. De Arnhemmers beginnen sowieso met min twaalf punten aan het nieuwe seizoen.

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.