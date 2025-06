Aanvoerder Lautaro Martinez (27) van Inter heeft hard uitgehaald naar sommige ploeggenoten na de eerste nederlaag van Cristian Chivu (44) als trainer van de "Nerazzurri", 0-2 tegen Fluminense in de achtste finales van het WK voor clubs

De Argentijnse spits was ontevreden over de houding van verschillende spelers die lieten doorschemeren dat ze de club willen verlaten. "Ik wil niet verliezen. Nu wil ik één ding zeggen: hier moet je willen zijn. Begrijp je? Want hier vechten we voor onze doelen. De boodschap is duidelijk: degenen die willen blijven, blijven; degenen die willen vertrekken, vertrekken." De Argentijnse spits wil niks weten van de kritiek op de kersverse trainer Cristian Chivu.

'We moeten weer een team worden'

"De trainer gaf ons de juiste adviezen en we willen samen dezelfde belangen nastreven. Maar, zoals hij ook zei, er is een duidelijke boodschap nodig: wie wil blijven moet dat zeggen, wie wil gaan moet vertrekken (doelend op Hakan Calhanoglu, red.). Ik wil doorvechten. Ook al sluiten we een lang, vermoeiend seizoen af met veel tegenslagen en zonder prijzen. We moeten weer een team worden, zoals toen we de laatste titel wonnen."

Martinez biedt vervolgens zijn excuses aan aan de fans en 'iedereen die Inter gesteund heeft dit toernooi'. "We hebben veel fouten gemaakt, ook qua instelling, we waren mentaal niet scherp, we hebben gefaald en gaan naar huis. Ik heb veel dingen gezien die me niet bevielen. Ik ben de aanvoerder en ik wil aan de top blijven. De boodschap is duidelijk. Wie niet wil blijven: tot ziens."

Trainer Chivu reageert op harde woorden

Enkele minuten na het interview van Lautaro Martinez reageerde Chivu op de woorden van de Inter-aanvoerder. "De boodschap van Lautaro? Ik was wat voorzichtiger, hij koos voor een sliding. Wat hij zei, heb ik ook gezegd. Het geldt voor iedereen in het team, om ons te revancheren en ons ambitieus voor te bereiden op wat komen gaat. Ik kijk naar de positieve kant, want je krijgt alleen maar hoofdpijn als je alleen naar de negatieve dingen kijkt. Ik zal de tijd nemen om het volgende seizoen te plannen, met de doelstellingen die bij zo'n club horen."