Voetbalcoach kiest na winst op Memphis Depay & co voor bijzondere vergelijking met Max Verstappen

Memphis Depay droop zondagochtend (Nederlandse tijd) af met Corinthians bij Palmeiras. De trainer van de tegenstander was zó blij met de zege in de Braziliaanse topper, dat hij zichzelf vergeleek met Max Verstappen. De Formule 1-fan kon het niet laten om de viervoudig wereldkampioen in zijn interview te benoemen.

Palmeiras heeft zaterdag in de stadsderby Corinthians met 2-0 verslagen in de derde speelronde van de Braziliaanse Serie A. Palmeiras gaat aan kop met 7 punten, maar de Portugese trainer Abel Ferreira houdt de voet op de rem en wil meer. "Ik vond dat we in de vorige wedstrijd tegen Corinthians, die we niet wonnen en waarin we een penalty misten, net zo goed of misschien wel beter speelden. Het verschil was dat de ballen er toen niet ingingen. Ik weet dat de beoordelingen vaak afhangen van de resultaten, maar die wedstrijd was goed", aldus Ferreira.

"We hadden nu ook twee of drie goals meer moeten maken en dat is niet gelukt. Jammer dat de uitslag zo krap was gezien ons spel. We hadden er meer moeten en kunnen maken. Sterker nog, dat deden we ook", zei hij, doelend op een afgekeurde goal van Vitor Roque vanwege buitenspel van een teamgenoot.

Max Verstappen

De vierde overwinning op rij geeft meer rust, maar Abel Ferreira benadrukte dat er meer nodig is en wees op recente moeilijkheden. Als fervent Formule 1-liefhebber kon hij een vergelijking met Verstappen niet laten. "We hebben het Campeonato Paulista praktisch zonder versterkingen gespeeld en onze beste speler in dat toernooi raakte geblesseerd en heeft nog steeds niet gespeeld. Dat zijn feiten. Ik begrijp dat de verwachtingen hooggespannen zijn, maar zelfs Max Verstappen wint nu niet altijd."

'Daar spreekt ook niemand over'

Daarna heeft Fereira het ook over typische Formule 1-termen als 'updates'. "Die hebben soms tijd nodig om het gewenste effect te bereiken. Ik ga niets veranderen door de kritiek die we krijgen. Er is nog veel werk aan de winkel en er moeten nog veel updates worden doorgevoerd. We hadden er ook al een paar gedaan tegen Sport Recife en tegen Botafogo, met slechts twee dagen herstel na een finale... Daar spreekt ook niemand over. Het is nog een lange weg te gaan, maar het is belangrijk dat de spelers de updates die ik heb doorgevoerd begrijpen."