Veelbesproken topvoetballer Memphis Depay zorgt voor opmerkelijk moment in beladen duel in Brazilië

Trainers zoeken voor elk moment tijdens een wedstrijd een tactiek, maar wat de coach van het Braziliaanse Corinthians van plan was tegen Palmeiras is een raadsel. Memphis Depay zorgde voor een opmerkelijke aftrap aan het duel in de Braziliaanse Serie A.

De kraker tussen Palmeiras en Corinthians was het hoogtepunt van de derde speelronde in de Braziliaanse Serie A. En Corinthians besloot de wedstrijd op een wel heel bijzondere manier te beginnen.

Memphis Depay is verbaasd over aandacht voor liefhebberij: 'Dat is een normale dag voor me' Memphis Depay is sinds september 2024 een speler bij het Braziliaanse Corinthians. De aanvaller is in het half jaar sindsdien uitgegroeid tot een van de smaakmakers van de Braziliaanse competitie. In een korte documentaire vertelt Depay over zijn ervaringen in het voetbalgekke land.

Meteen over de zijlijn

Memphis Depay kreeg de eerste bal van de wedstrijd van een ploeggenoot en mocht aftrappen voor het duel tussen de Braziliaanse topclubs. Hij ramde de bal meteen snoeihard over de zijlijn, zonder ook maar aan te nemen en te kijken of er geen betere optie was. Het leek daarmee op een bewuste actie, want de Oranje-international en zijn teamgenoten zetten meteen hoog druk op de tegenstander.

Geen problemen

Het resultaat was een ingooi voor Palmeiras, vlakbij hun eigen strafschopgebied, die uiteindelijk geen grote problemen opleverde voor de ploeg van Abel Ferreira. De groenwitte topclub had sowieso op het eigen kunstgras weinig moeite met Corinthians. Al na twintig minuten was de eindstand van 2-0 bereikt. De eerste helft stond verder bol van de incidenten en opstootjes, waardoor de scheidsrechter veel gele kaarten moest trekken. Voormalig PSV'ers Memphis en André Ramalho kwamen ook in het boekje.

Topclub neemt in verhit duel revanche op 'provocerende' Memphis Depay Eind maart beleefde Memphis Depay met zijn club Corinthians een prachtige dag toen Palmeiras na een tweeluik werd verslagen. Het leverde de Nederlandse aanvaller zijn eerste prijs in Brazilië op: het staatskampioenschap van São Paulo. Zaterdag waren in de competitie de rollen omgedraaid: De Braziliaanse topclub in het groen ging er met de zege vandoor.

Bekijk de video van de opmerkelijke aftap van Memphis hieronder:

Corinthians tenta saída de bola inusitada no começo do clássico com o Palmeiras. pic.twitter.com/XBWS53hzdT — ge (@geglobo) April 12, 2025

Beladen duel

Voor Memphis was het duel met Palmeiras sowieso extra beladen. Vorig seizoen klaagde hij nog openlijk over het gebruik van kunstgras. Hij strijdt samen met onder anderen Neymar tegen de plastic sprietjes in de Braziliaanse competitie. Maar recenter baarde Memphis opzien in de finale van het staatskampioenschap van Sao Paulo door tegen Palmeiras op de bal te gaan staan. De provocerende actie leverde veel gedoe op voor de Nederlander. De Braziliaanse voetbalbond kwam zelfs met een regelwijziging.

Oranje-spits Memphis Depay vol ongeloof na ingrijpen voetbalbond: 'Ik snap het gewoon niet' Memphis Depay is niet blij met de gang van zaken bij de Braziliaanse voetbalbond. Er is namelijk een regel aangepast door een actie van de Nederlandse aanvaller. Memphis vindt het maar een kleinigheidje en snapt desondanks niks van de beslissing.

Matig begin van het seizoen

De nederlaag van Corinthians tegen Palmeiras was de eerste van het nieuwe seizoen in Brazilië. De club is inmiddels ook begonnen aan de Copa Sudamericana, de Europa League van Zuid-Amerika. Daarin gaat het in de groepsfase nog niet van het lijen dakje, want Memphis en zijn ploeggenoten pakten pas één punt in twee duels.