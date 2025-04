Topclub neemt in verhit duel revanche op 'provocerende' Memphis Depay

Eind maart beleefde Memphis Depay met zijn club Corinthians een prachtige dag toen Palmeiras na een tweeluik werd verslagen. Het leverde de Nederlandse aanvaller zijn eerste prijs in Brazilië op: het staatskampioenschap van São Paulo. Zaterdag waren in de competitie de rollen omgedraaid: De Braziliaanse topclub in het groen ging er met de zege vandoor.

De Braziliaanse Serie A is nog maar net gestart en in de derde speelronde stond de kraker tussen Palmeiras en Corinthians al op het programma. Palmeiras, dat zowel een parkiet als een varken als clubmascotte inzet, was die smadelijke nederlaag in de finale van de Campeonato Paulista vermoedelijk nog niet vergeten.

Het begon furieus aan de grootste derby van São Paulo. Al binnen twintig minuten zetten Joaquín Piquerez en Emiliano Martínez een tussenstand van 2-0 op het scorebord.

Gele kaarten

De eerste helft verliep verhit. In de eerste 45 minuten moest de scheids liefst negenmaal een gele prent tonen. Ook Depay, die in de basis was gezet door trainer Ramon Diaz, pakte geel. Dat gebeurde in de 28e minuut, toen er veel onrust was en er liefst vier prenten werden uitgedeeld door de arbiter.

Vermaledijde kunstgras

Memphis had weer eens de witte haarband uit de kast gehaald, waarmee hij zoveel opzien baarde, toen hij die bij het EK voetbal 2024 droeg. Hij zag lijdzaam toe hoe zijn ploeg kansloos was tegen Palmeiras op het vermaledijde kunstgras waar Memphis en onder anderen Neymar zo fel tegen ageren in de Braziliaanse competitie. Het bleef uiteindelijk bij die 2-0. De 3-0 van Vitor Roque werd halverwege de tweede helft nog afgekeurd.

Op de bal staan

Bij de return in de finale tegen Palmeiras beging Depay een paar weken geleden een actie die veel stof deed opwaaien. De Nederlander had balbezit bij de cornervlag en ging met twee voeten op de bal staan, als een soort Christus de Verlosser die in Rio de Janeiro te bewonderen is. Twee spelers van Palmeiras vlogen op de provocerende Oranje-international af om hem de bal te ontfutselen in de hoek. Het zorgde voor een opstootje, terwijl Depay zittend op de grond toekeek.

De Braziliaanse bond besloot vervolgens om een regel in te voeren waarmee het verboden werd om op de bal te staan. Depay vindt die maatregel onzin.

Stand Brazilië

Na drie duels staat Palmeiras bovenaan in de competitie, terwijl Corinthians het moet doen met maar vier punten en een voorlopig zevende plek. Depay staat met 1 goal en 1 assist wel tussen de topscorers. Over een paar dagen wacht voor Corinthians een thuisduel met Fluminense.