Als David Beckham de kans zou krijgen, dan zou hij zijn jongere zelf adviseren om meer van het moment te genieten. De voormalig Engelse topvoetballer realiseert zich achteraf dat hij dat te weinig heeft gedaan, zo onthulde hij.

De inmiddels 50-jarige Beckham, die onlangs tot ridder werd geslagen voor zijn verdiensten op het gebied van sport en liefdadigheid, vertelde in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People dat hij heimwee heeft naar naar zijn periode als profvoetballer.

"Ik mis mijn tijd als voetballer ontzettend en ik denk niet dat ik toen besefte hoeveel ik het zou missen als het voorbij zou zijn", zo stak Beckham af. "Als ik iets anders kon doen, zou ik mijn jongere ik vertellen dat hij het allemaal goed in zich op moet nemen."

Scoren op drie verschillende WK's

Tot op de dag van vandaag heeft Beckham nog steeds het record in handen van de Engelse voetballer die namens zijn land op drie verschillende wereldkampioenschappen (1998, 2002 en 2006) scoorde. "Het is de ultieme eer om op het hoogste niveau van je sport uit te komen", stelde de oud-voetballer van onder meer Manchester United, Real Madrid en AC Milan.

"Niet alleen als atleet omdat je tegen de allerbesten speelt, maar ook omdat je je land vertegenwoordigt en het samen met je teamgenoten doet". Ik had het geluk dat ik op drie WK's mocht spelen en koester speciale herinneringen en momenten van elk toernooi", vervolgde Beckham.

WK 2026

Aankomende zomer vindt het WK voetbal plaats in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, iets waar Beckham ontzettend veel zin in heeft, maar ook met gemengde gevoelens op vooruitblikt. "Ik kijk uit naar volgend jaar en kan niet wachten tot het toernooi begint, al zal een deel van mij nog steeds willen dat ik daar op het veld zou staan", sloot hij af.