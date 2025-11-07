Dat Cristiano Ronaldo niet om zelfvertrouwen verlegen zit, is algemeen bekend. De Portugese superster windt er dan ook geen doekjes om als hem gevraagd wordt wie het betere lichaam heeft: hij of David Beckham?

Tijdens een interview werd Ronaldo gevraagd naar Beckham. "Als jullie allebei niet bekend zouden zijn en jullie liepen naast elkaar over het strand, wie zou dan de meeste aandacht krijgen?" Daar wist de Portugees het antwoord wel op. "Ik natuurlijk, 100%", lacht hij. "Voor mij is er goed uitzien niet alleen het gezicht, het gaat om het hele pakket."

"Hij weet dat het waar is", doelt CR7 op Beckham. "Zijn gezicht is erg mooi, maar zijn lichaam is normaal. Ik ben niet normaal, ik ben perfecto."

Toch is er zeker geen sprake van kwaad bloed tussen de twee. "Ik kan goed met hem. Hij praat goed, dus ik mag hem wel."

Carrière

Zowel Cristiano Ronaldo als Beckham speelde bij Manchester United en Real Madrid. Echter speelden ze nooit samen. De Engelse middenvelder met de geweldige trap verliet de Engels topclub in de zomer van 2003. Toevallig ook de zomer dat CR7 naar The Red Devils kwam. Ook bij Real Madrid liep het tweetal elkaar mis: Beckham liet De Koninklijke in 2007 achter zich en twee jaar later maakte Ronaldo de overstap naar de Spanjaarden.

Hoewel Ronaldo momenteel nog in goede vorm verkeert en doelpunt na doelpunt maakt voor Al-Nassr en Portugal, lijkt een einde van de loopbaan van de Portugees steeds dichterbij te komen. Hoewel Cristiano nog geen definitieve uitspraken gedaan heeft over het einde van zijn carrière, staat het wellicht al voor de deur. "Ik ben erop voorbereid om te stoppen met voetbal, daar ben ik al sinds mijn 25ste mee bezig. Ik denk dat ik er klaar voor zal zijn. Wordt het zwaar? Natuurlijk. Waarschijnlijk zal ik huilen."

Diogo Jota

In een nieuwe aflevering van Piers Morgan Uncensored schoof Cristiano Ronaldo aan bij journalist en vriend Piers Morgan. Daarin vertelde de Portugese voetballer onder meer over de dood van landgenoot Diogo Jota en waarom de doelpuntenmaker niet bij de uitvaart aanwezig was.