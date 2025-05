David Beckham wacht komende periode met angst en beven af: 'Ik haat het idee alleen al'

Het zijn spannende tijden voor Manchester United. De in verval geraakte topclub is bezig aan het allerslechtste Premier League-seizoen uit de geschiedenis, maar kan wel nog de Champions League halen. Dan moet het de Europa League-finale wel winnen. David Beckham kijkt hoe dan ook de komende periode met de nodige argwaan naar de club.

Want de Manchester United-legende vreest dat er op de transfermarkt vervelende dingen gaan gebeuren. De voormalig middenvelder van de club, die onder meer de Champions League in 1999 won, zag het voorbije jaar met lede ogen aan. De club staat zestiende en kende in de Premier League een uiterst vervelend jaar. Er is echter een duel dat de komende maanden kan maken of breken voor de United, ook financieel.

United haalde namelijk de Europa League-finale. Als het wint van Tottenham Hotspur, dwingt het kwalificatie voor de Champions League af. Dat betekent dus hoe dan ook tientallen miljoenen voor de club. Mocht dat niet lukken, heeft het gevolgen voor de transfermarkt. Beckham hoopt in ieder geval dat de clubleiding van The Red Devils een aantal dingen niet doet.

'Omstreden, huilende Argentijnse doelman staat voor droomtransfer: Manchester United en Barcelona in de race' Emiliano Martinez lijkt na dit seizoen Aston Villa mogelijk te gaan verlaten. Tijdens de laatste thuiswedstrijd nam hij emotioneel afscheid van de fans, wat de geruchten over zijn vertrek aanwakkert. Ondanks het verlengen van zijn contract tot medio 2029 is nog niets zeker over zijn toekomst, maar een droomtransfer lonkt.

Beckham wil verhuurde speler houden

In The Athletic geeft Becks aan dat hij absoluut niet wil dat Marcus Rashford (nu verhuurd aan Aston Villa) en Kobbie Mainoo worden verkocht. De twee jeugdexponenten moeten volgens hem behouden blijven. "Ik haat alleen het idee al van jonge spelers die bij United opgroeien en de club verlaten. We moeten sowieso niemand puur om financiële redenen verkopen." Toch lijkt dat onvermijdelijk, zeker nu eigenaar Sir Jim Ratcliffe geregeld wat bezuinigingen doorvoert.

'United-flop' Weghorst moet het in Engeland ontgelden na misdraging bij Ajax: 'Over en Wout' Wout Weghorst kwam zondagmiddag negatief in het nieuws door na Ajax - FC Twente een tik uit te delen aan een camera. Het opzienbarende moment werd in Nederland groots opgepakt, maar heeft inmiddels ook Engeland bereikt. Daar wordt Weghorst nog even herinnerd aan zijn periode bij Manchester United.

'Exceptionele' aanvoerder

Het verkopen van sterspeler Bruno Fernandes, een van de zeldzame lichtpuntjes van dit seizoen, is een reëele optie. Real Madrid zou interesse hebben. Beckham speelde voor beide clubs en hoopt dat de Portugees gewoon op Old Trafford blijft. "Ik hoop dat het niet nodig is om de aanoerder te verkopen. Hij was exceptioneel dit seizoen." Beckham ziet ook in dat Fernandes onmisbaar is. "Als er iemand moest opstaan dit seizoen, was hij het."

Voor United is het cruciaal om Champions League-voetbal te spelen. Het levert naast enorme aandacht ook veel geld op. Alleen al deelname resulteert in tientallen miljoenen euro's. Daarnaast zijn topspelers eerder geneigd om te komen of te blijven als United op het allerhoogste niveau acteert.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.