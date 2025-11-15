FC Barcelona-president Joan Laporta houdt het niet droog in de documentaire 'Cruijff: In zekere zin, ben ik waarschijnlijk onsterfelijk', die volgend jaar, tien jaar na het overlijden van het voetbalicoon, verschijnt. In een teaser is te zien hoe Laporta in tranen uitbarst wanneer hij over de Nederlandse voetballegende spreekt.

Voetbalsite 433nl deelde op Instagram een teaser van de documentaire die rond Cruijffs tiende sterfdag, op 24 maart 2026, zal uitkomen. De première wordt enkele dagen eerder gehouden in de Johan Cruijff ArenA. Een dag later is het eerste deel van de documentaire te zien op de NPO. In de weken daarna volgen drie andere afleveringen.

De documentaire bevat unieke, nooit eerder getoonde beelden uit het leven van Cruijff en krijgt voor het eerst de volledige medewerking van de familie. "Sterker nog, eigenlijk was het ons initiatief", laat Jordi Cruijff weten aan voetbalsite FCUpdate.

Behoefte

"Natuurlijk heeft mijn vader in het laatste jaar voor zijn dood met Jaap de Groot zijn biografie geschreven. Maar dit wordt een prachtig document op beeld, waar heel veel behoefte aan blijkt. Het is mooi om dit te mogen maken", aldus Cruijffs zoon Jordi, die het uitbrengen van de documentaire tien jaar na de sterfdag van zijn vader het "ideale moment" noemt.

'Zo gaat dat'

Op de beelden in de teaser is Jordi dan ook te zien net nadat Laporta in tranen is uitgebarsten. "Hij is altijd aanwezig in onze gedachten en ik praat nog altijd met hem", vertelt Laporta openhartig, waarna de tranen over zijn wangen biggelen.

Vervolgens komt Jordi binnenwandelen. "Is dat Jordi?", vraagt Laporta terwijl hij opzij kijkt. "Ben je nou emotioneel geworden?", vraagt Jordi met een glimlach aan de president van FC Barcelona. "Zo gaat dat toch. Daar kan ik niks aan doen", antwoordt Laporta bevestigend.

Jordi Cruijff naar Ajax?

Jordi is één van de namen die in de media genoemd wordt als mogelijke opvolger van technisch directeur Alex Kroes bij Ajax. Mike Verweij, Ajaxwatcher van De Telegraaf, is een van de personen die de naam Cruijff liet vallen. Hij noemde zowel Cruijff als oud-voetballer Maxwell. Ook transferjournalist Fabrizio Romano haalde beide namen aan.