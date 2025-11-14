Bob Maaskant, vader van Robert Maaskant maakte als trainer en makelaar enorm veel mee. Zo organiseerde hij vijftien jaar lang de trainingskampen voor FC Barcelona in Nederland. Tijdens die periode ontstond ook een geweldige band met Johan Cruijff. "Wij gingen vaak even een drankje doen in de stad."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt de vader van Maaskant over zijn avonturen met Cruijff. De makelaar regelde naast transfers ook wedstrijden voor FC Barcelona in Nederland als ze op trainingskamp kwamen. Vijftien jaar lang was dat een goed gebruik voor de Catalaanse club met veel Nederlandse invloeden. "Ik ging dan naar Barcelona om het programma door te spreken en alles regelen voor hen wat betreft wedstrijden en verblijf. Dat bracht dan een bepaald bedrag op. Een gedeelte ging naar de club en de rest, als er wat overbleef, was voor mij", legt hij uit.

Betaling contant

Een lucratieve business voor de zakenman, die goede deals maakte in Nederland. "Zij betaalden vaak dan zo'n 25.000 gulden om Barça langs te laten komen, maar ze verdienden soms wel een tonnetje. Dus je kan begrijpen; die clubs stonden in de rij", legt de 87-jarige enthousiast uit.

Er was soms wel één probleem met de betaling: "Dat ging contant." Hij vertelt ook wat het probleem was. "Zo was er eens een wedstrijd in Groningen en dat ging dan om een ton opbrengst. Dat moest mijn vrouw dan meenemen om af te rekenen. Dus zij liep met die ton in cash over het parkeerterrein. Dat zag toen Rinus Michels en die is de hele tijd bij haar gebleven."

Spelers in de kroeg

Maaskant kreeg in die tijd een goede band met Cruijff en ging met de overleden legende geregeld de stad in. "We gingen regelmatig naar het buitenland een drankje doen in de stad. We waren een keer in München voor twee indoortoernooien met Ajax. Wij gingen om een uurtje of twaalf nog een borreltje drinken. Liepen we een café in en wie komen we tegen?.. Fred Grim en John van 't Schip."

In plaats van boos te worden, besloot trainer Cruijff het anders aan te pakken. "Hey, jongens", zei die dan. "'Is het gezellig? Wil je nog wat drinken van me?', vroeg hij die gasten. Dat is echt Johan. Want de volgende morgen liet hij ze lopen joh... daar zijn ze nu nog moe van volgens mij", lacht Maaskant hard.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant ditmaal een heel bijzondere gast; namelijk zijn bloedeigen vader. In openhartig gesprek van vader tot zoon spreekt Bob Maaskant, oud-trainer en voormalig zaakwaarnemer, over zijn rijke carrière. Tal van anekdotes komen voorbij met rollen voor namen als Jaap Stam, Wim Kieft, Wiel Coerver en Sam Hyypiä.

Bob Maaskant vertelt over zijn samenwerking met Johan Cruijff, onthult hoe hij vroeger onderhandelingen afhandelde en spreekt ook nog eens mooi met zijn kleinzonen. Ook werpt hij zijn blik op de hedendaagse voetballerij ten opzichte van vroeger.