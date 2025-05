Voetbalicoon Thierry Henry heeft medelijden met Inter vanwege afgeschafte regel: 'Dat is vreemd'

Topvoetballer Thierry Henry (47) mist de afgeschafte uitdoelpuntenregel. De voormalig Franse spits deed zijn uitspraken naar aanleiding van het 3-3 gelijkspel van FC Barcelona tegen Inter in de halve finale van de Champions League.

Henry, oud-spits van Barcelona en analist bij CBS Sports, was onder de indruk van het spel van Inter in Camp Nou. Hij gaf aan dat hij met weemoed terugdenkt aan de uitdoelpuntenregel, die zeker in dit geval van grote invloed zou zijn geweest, gezien de drie treffers van de Italianen.

'Hoe is het mogelijk?'

"Ik weet dat de regel al een tijdje is afgeschaft en we moeten dat accepteren, maar ik zei tegen Jamie (Carragher, collega-analist, red.): 'Hoe is het mogelijk dat je drie uitdoelpunten maakt en nog steeds geen voordeel hebt?'", aldus de Fransman, geciteerd door Marca. De Arsenal-legende legde uit waarom hij de regel zo belangrijk vond voor de bezoekende ploeg.

'Dat is vreemd'

"Uitdoelpunten waren voor mij enorm belangrijk. Als je drie keer scoort op vreemde bodem en nog steeds geen voordeel hebt voor de return... dat is vreemd. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat Inter zo zou spelen, gezien hun recente prestaties. We moeten ze complimenteren dat ze Barcelona het hoofd hebben geboden. Ik had het echt niet verwacht", voegde Henry eraan toe.

Lamine Yamal

De Fransman was, net als de hele voetbalwereld, onder de indruk van Lamine Yamal. "Er zijn veel spelers die zogenaamd tot de top behoren. Het bijzondere aan voetbal is dat je altijd denkt dat er nooit iemand beter zal komen, of iemand die in de buurt komt van Ronaldo en Messi. In mijn tijd had je Pelé, Maradona en Zidane, bijvoorbeeld. Er zijn er velen. En nu is er Yamal. Het is bizar dat hij pas 17 is. 17 jaar!"

'Abnormaal'

Wel waakt Henry voor de druk die de buitenwereld oplegt aan de jonge Spanjaard. "Alsof hij net begonnen is. Wat hij doet, is gewoon abnormaal. Maar het is geweldig om te zien hoe er een nieuwe jongen opkomt die het voetbal lijkt te kunnen domineren. Ik wens hem dat toe. Laten we geen druk op hem leggen en nu al zeggen dat hij de beste moet worden. Maar het is ongelooflijk!"

Afgeschafte regel

De uitdoelpuntenregel werd in 2021 door de UEFA afgeschaft. Verschillende factoren speelden een rol, zoals de kwaliteit van het veld, de stadioninfrastructuur, de VAR-technologie, de uitgebreidere tv-registratie, comfortabelere reisomstandigheden, een drukke speelkalender en veranderingen in competitieformaten. Al deze elementen hebben invloed op hoe voetbal gespeeld wordt en verkleinen het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden.

