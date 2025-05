Buitenlandse media zien 'superheld' Denzel Dumfries vliegen, maar zijn ook boos over 'misdrijf' na Barcelona - Inter

Denzel Dumfries was woensdagavond dé man tijdens de halve finale in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter (3-3). De Nederlandse back scoorde twee keer en gaf ook nog een assist. Dat is de internationale media natuurlijk ook niet ontgaan. Dumfries wordt overspoeld met complimenten, maar krijgt ook kritiek.

Dumfries is pas de derde Nederlandse voetballer die twee keer wist te scoren in de halve finale van de Champions League. Enkel Philip Cocu (PSV - AC Milan, 2005) en Georginio Wijnaldum (Liverpool - Barcelona, 2019) gingen hem voor. Als kers op de taart gaf hij ook nog een assist. Het schitterende voetbalgevecht tussen de twee teams ging natuurlijk de hele wereld over en dus staat ook Dumfries in de spotlights.

Weergaloze Denzel Dumfries drukt stempel op historische halve finale Champions League met Frenkie de Jong Het was een galavoorstelling in Barcelona woensdagavond tussen Barça en Inter. De hoofdrol was voor Denzel Dumfries, die bij elke Inter-goal betrokken was. Barcelona toonde zich sterk met een weergaloze Yamal door telkens terug te komen. Zoals het hoort bij een mooi voetbalgevecht eindigde het duel gelijk: 3-3. Het is te hopen dat de return net zo smullen wordt als deze wedstrijd.

Vergelijking met Braziliaanse voetballegende

De Nederlander gaf in de eerste minuut de assist op de 0-1 en was zelf op prachtige wijze verantwoordelijk voor de 0-2. "Dumfries verdubbelde de voorsprong met een verbluffende omhaal", schrijft de BBC. Barcelona kwam vervolgens terug tot 2-2, maar na rust pakte Inter via de Nederlander toch weer de leiding: "De indrukwekkende Dumfries scoorde zijn tweede toen hij het hoogste sprong van iedereen."

Denzel Dumfries schrijft historie en treedt in voetsporen van Oranje-legende tijdens Champions League-spektakel Denzel Dumfries heeft iets bijzonders neergezet in de knotsgekke halve finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Inter. Binnen twintig minuten gaf hij een loepzuivere assist op de snelste goal ooit in een halve finale en joeg hij de bal tegen de touwen met een behoorlijke (halve) omhaal. Hij trad daarmee al in de voetsporen van een grote oud-international, maar deed er met een treffer in de tweede helft nog een schepje bovenop.

In Italië is de hoofdrol van Dumfries natuurlijk helemaal niet onopgemerkt gebleven. La Gazzetta Dello Sport schrijft zelfs dat supporters van Inter hem vergelijken met de Braziliaanse voetballegende Cafu. Bij de Corriere dello Sport deed Dumfries bij de 3-2 denken aan een superheld: "Hij vloog praktisch door de lucht en kopte de bal langs Szczesny."

Kritiek

Dumfries werd door de UEFA tot man van de wedstrijd verkozen, maar dat kunnen ze niet overal begrijpen. "Is deze foto echt?", schrijft The Daily Mail vol onbegrip bij een plaatje van de Nederlandse rechtsback met de beker. "Hij was briljant vanavond. Niet alleen door zijn goals, maar ook door het aantal kansen dat hij creeërde en de problemen die hij veroorzaakte."

Het Britse medium vond desondanks dat een andere speler de prijs had verdiend: "Het feit dat Lamine Yamal niet de man van de wedstrijd is, is meer dan een misdrijf. Hij was van een ander niveau, iedereen met ogen kon zien dat hij veruit de beste speler op het veld was."

