Zelfs bij Inter geloven ze hun ogen niet bij zien van Lamine Yamal: 'Zo'n talent zie je maar eens in de 50 jaar'

Inter-trainer Simone Inzaghi sprak vol lof over Barcelona-wonderkind Lamine Yamal na de sensationele halve finale in de Champions League (3-3). Inzaghi had ook kritiek op de afgekeurde goal van Henrikh Mkhitaryan in de tweede helft, vanwege vermeend buitenspel.

"Ik ben erg tevreden, want we hebben een geweldige wedstrijd gespeeld tegen op dit moment de sterkste ploeg ter wereld. Ik snap niet waarom de goal van Mkhitaryan werd afgekeurd! Dat is jammer. Zulke momenten kunnen het verschil maken, maar het verandert niets aan mijn gevoel over deze jongens. Ze waren fantastisch."

Lamine Yamal

Op de persconferentie had de Italiaanse trainer ook lovende woorden over de sterk spelende Yamal. "Hij bezorgde ons zoveel problemen. Hem met twee man dekken was niet genoeg, want dan ontstonden er ruimtes en moesten we terug. Toen zakte hij terug en hadden we een uitstekende tweede helft."

150 doelpunten

Inzaghi verwees naar de sterkte van de Spaanse topploeg. "We weten dat hun strategie werkt. Het is riskant, maar ze hebben dit seizoen 150 doelpunten gemaakt, twee trofeeën gewonnen en strijden voor nog twee. Ze hebben veel kwaliteit, maar wij hebben een zeer georganiseerde wedstrijd gespeeld. Je komt niet naar Camp Nou om zo'n wedstrijd te spelen."

Twijfels

Inzaghi zag in de slotfase een belangrijke speler terugkeren. "We hebben de laatste wedstrijden problemen gehad, we misten Thuram en hebben belangrijke wedstrijden gespeeld. Taremi kwam terug van een blessure en verdient lof voor zijn invalbeurt in een lastige wedstrijd. Acht wedstrijden op rij spelen brengt risico's met zich mee en hij moest eruit. Ik hoop hem niet te missen voor de return, maar ik heb mijn twijfels."

'Finale voor de finale'

De opvallende uitslag 3-3 kwam Inzaghi bekend voor. "We hebben hier dezelfde uitslag behaald als drie jaar geleden. Ik ben blij voor de fans. Dinsdag is de finale voor de finale. De winnaar gaat naar München en de verliezer blijft thuis", aldus Simone Inzaghi. "In de laatste 25 minuten bezorgde Yamal ons grote problemen. Zo'n talent zie je maar eens in de 50 jaar. Ik zag hem voor het eerst live spelen."

'Bravo'

Hij zette verdediger Alessandro Bastoni op Yamal. De Italiaanse back gaf na afloop toe: "Lamine is een ongelooflijke speler, dat moet je toegeven. Hij is een van de beste, zo niet dé beste speler op dit moment. Als je de feiten onder ogen moet zien, kun je alleen maar "bravo" zeggen."

