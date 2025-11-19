Toni Kroos heeft zich onlangs weer uitgesproken over zijn oud-teamgenoot Vinicius Junior. De Duitser heeft een uitgesproken mening over de capriolen van de Braziliaanse vleugelaanvaller van Real Madrid.

De middenvelder, die vorig jaar met pensioen ging, heeft zes jaar samengespeeld met Vini. Hij blikt terug op het gedrag van zijn voormalig collega. Zijn theatrale gebaren, provocaties en constante confrontaties met tegenstanders en fans. Net als vele mensen stoorde ook Kroos zich hieraan toen zij nog samen op het veld stonden.

Vinicius kwam recentelijk al in opspraak door bij zijn wissel tijdens El Clásico ruzie te maken met zijn concurrent Lamine Yamal. Hiervoor heeft hij uiteindelijk wel zijn excuses aangeboden.

'Het team lijdt eronder'

"In zulke momenten heb ik hem vaak gezegd dat het genoeg was en dat hij moest stoppen, omdat je het gevoel krijgt dat het hele team uiteindelijk lijdt onder zijn manier van doen. Het is begrijpelijk dat sommige dingen kunnen irriteren, of het nu een tegenstander, een scheidsrechter of het publiek is", verklaarde Kroos in Düsseldorf, waar hij wedstrijden van het Icon League-toernooi becommentarieerde.

Hij legde uit dat deze irritaties niet alleen individueel waren, maar ook de collectieve prestaties beïnvloedde. Volgens Kroos was het gevoel in de kleedkamer duidelijk: "Als team krijg je de indruk dat alles zich tegen het hele team keert vanwege wat er om hem heen gebeurt." Voor de wereldkampioen van 2014 leidden de conflicten rond Vinicius de focus af en bemoeilijkten ze het werk van de anderen in het team.

Kroos probeerde hem te beschermen

De Duitser voegde eraan toe dat hij in veel gevallen probeerde de aanvaller tijdens wedstrijden te kalmeren, om zowel de teamdynamiek als het spel van de Braziliaan zelf te beschermen. "Vaak heb ik geprobeerd hem op het veld te kalmeren, vooral om te voorkomen dat hij uit zijn eigen ritme raakte, want dat gebeurde soms. Ik heb hem altijd gezegd: 'Je bent zo goed, dat je dit allemaal niet nodig hebt'", voegde Kroos eraan toe.