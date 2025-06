Een foto van topvoetballer Cristiano Ronaldo en zijn zoon is de hele wereld overgegaan. De 40-jarige sterspeler van Al-Nassr liet samen met zijn zoon zien nog altijd een spierbundel te zijn. Fans viel een opmerkelijk detail op.

Na zijn triomf in de Nations League met Portugal, en met zijn blik gericht op het nieuwe seizoen in Saoedi-Arabië, deelde stervoetballer Ronaldo een leuke foto met zijn oudste zoon: Cristiano Junior.

"Zo vader, zo zoon", schreef de aanvoerder van het Portugese elftal bij een foto waarop hij en de 14-jarige Cristiano Ronaldo Junior, die ook al international is voor Portugal, beiden hun spieren laten zien. Morgen (dinsdag) viert hij zijn verjaardag en wordt hij 15 jaar.

Bijzonder detail

Cristiano Ronaldo Junior speelt net zoals zijn vader bij Al-Nassr, in het team onder 15 jaar. Vader Ronaldo deelt niet alleen zijn passie voor voetbal met zijn zoon, ook zijn fitheid wordt op de proef gesteld. De foto ontvangt meer dan tien miljoen likes op Instagram. Toch wordt Ronaldo gewezen op iets waar hij zelf weinig aan kan doen, zelfs niet in de sportschool.

Ex-voetballer en voormalig teamgenoot van Ronaldo weet het perfect te verwoorden. 'Hij wordt ook langer dan je, bro', merkt hij op. Dit valt ook andere fans op. De Portugese superster is 1.87 meter lang en dus zeker niet klein.

Al-Nassr

Ronaldo denkt nog lang niet over stoppen in de voetballerij. Hij verdient bakken met geld bij Al-Nassr, waar hij afgelopen seizoen derde in de Saudi Pro League eindigde. Aan de passie en de emotie te zien toen Ronaldo de Nations League met Portugal won, is er een grote kans dat de Portugees 'gewoon' weer te bewonderen is op het WK voetbal 2026. Dat toernooi wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Hij lijkt minimaal nog één seizoen te spelen op clubniveau bij Al-Nassr. Zijn contract loopt af op 30 juni en officieel is er nog niets naar buiten gebracht. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar liet rondom de Nations League weten dat er 'niets veranderd'. Hij zinspeelt daarmee op een verlenging van zijn verblijf in het Midden-Oosten.