Lionel Messi maakte in de nacht van zaterdag op zondag zijn opwachting op het WK voor clubs, maar het was zijn boezemvriend Sergio Agüero die de aandacht naar zich toe trok met een scherpe sneer richting Cristiano Ronaldo. In een livestream haalde de Argentijn flink uit naar Ronaldo, en dat recht in het gezicht van zijn bekende superfan.

Die superfan was niemand minder dan de Amerikaanse streamer IShowSpeed, die ondanks Messi's aanwezigheid op het veld volledig in Ronaldo-outfit verscheen. De YouTuber, bekend om zijn uitgesproken voorkeur voor Ronaldo, hoopte via Agüero een ontmoeting met Messi te regelen. Veel eer viel er die avond sowieso niet te behalen: Inter Miami stelde teleur met een gelijkspel tegen Al Ahly, en het was Agüero die buiten het veld de meeste aandacht opeiste.

'Waar is Ronaldo dan?'

Maar in plaats van hem te helpen, greep de oud-spits van Manchester City zijn kans om de draak te steken met de afwezige Portugese vedette. "Jij bent een Ronaldo-fan, toch? Maar waar is hij dan? Speelt hij hier, of zit hij gewoon thuis te kijken?", sneerde Agüero. Daarna ging hij nog even door, toen Speed volhield dat Ronaldo komende zomer wereldkampioen zou worden. "Hij heeft toch iets gewonnen? Oh ja… de Nations League. Gefeliciteerd", klonk de Argentijn cynisch.

Het moment dat Speed in de spelerstunnel de aandacht van Messi probeerde te trekken, liep uit op een pijnlijk tafereel. De Argentijn keek geen moment op toen de streamer zijn naam riep en liep stoïcijns het veld op. De beelden gingen razendsnel rond op sociale media, waar fans zich opnieuw mengden in het eindeloze debat over wie nu écht de grootste is.

Ronaldo afwezig, Messi in de problemen

Ronaldo ontbreekt op het WK voor clubs omdat zijn club Al-Nassr zich niet wist te kwalificeren. Er gingen geruchten over een vertrek waardoor hij via een ander team zou kunnen deelnemen, maar de Portugese vedette besloot uiteindelijk bij zijn club in Saudi-Arabië te blijven. Voor Agüero reden genoeg om met een knipoog én een scherpe ondertoon zijn goede vriend Messi te verdedigen, op zijn geheel eigen manier.

Voor Messi en Inter Miami wacht een loodzwaar vervolg van het toernooi. In de groepsfase staan nog duels op het programma tegen het Portugese FC Porto en het Braziliaanse Palmeiras – tegenstanders van een heel ander kaliber dan Al Ahly. Na de zwakke start is duidelijk: er móét gepresteerd worden. Als Messi zijn team naar de volgende ronde wil loodsen, zal hij zijn stempel op het toernooi moeten drukken. Het moet nu echt beter.