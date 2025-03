Voetballegende duikt na prachtige prestatie plots op in Amsterdam en wordt massaal toegejuicht

Amsterdam is een enorm populaire plek voor toeristen. Jaarlijks komen er miljoenen mensen de landsgrenzen over om te vertoeven in onze hoofdstad. Afgelopen dinsdagavond waren het er bijzonder veel uit één Engelse stad: Newcastle. Een levende legende was een van hen en hij was net als de rest in een bijzonder uitgelaten bui.

De oud-voetballer Alan Shearer dook namelijk op in Amsterdam. De inmiddels 54-jarige voormalig topspits is momenteel vooral bekend als analist van Match of the Day en is nog altijd razend populair in Newcastle. In die stad werd hij geboren en speelde hij het merendeel van zijn wedstrijden als profvoetballer. In 405 duels maakte hij 206 goals. Hij wordt gezien als een van de meest succesvolle Engelse spits ooit.

Drama voor Arne Slot: Liverpool verliest historische finale van Newcastle United Newcastle United heeft voor historie gezorgd door de League Cup-finale van Liverpool te winnen (2-1). Het is de eerste nationale prijs voor de club sinds 1954/1955. Voor Arne Slot is het een flinke domper: de trainer verliest zijn eerste finale met Liverpool én maakt nu nog maar kans op één prijs.

Een ding is zeker: hij is de voorbije dagen in ieder geval de meest gelukkige Engelse spits ooit. Afgelopen weekend won Newcastle United ten koste van Arne Slots Liverpool de League Cup. Het was voor The Magpies de eerste prijs in 56 jaar tijd. De hele stad stond de voorbije dagen op zijn kop, maar de feestvreugde beperkte zich niet tot de stadsgrenzen.

Daar heeft de wereldberoemde artiest Sam Fender een flink aandeel in. Hij groeide op een in een plaatsje vlak buiten Newcastle en is al zijn leven lang fan van de voetbalclub. Dat Newcastle de League Cup won, zorgde voor een groot feest bij de artiest. En de feestvreugde was dinsdagavond in Amsterdam nog flink aanwezig. Daar trad Fender op en er waren opvallend veel Newcastle-supporters aanwezig. Zij zagen niet alleen hun muziekidool Fender, maar ook oud-spits Shearer.

Enthousiaste voetballegende

Hij zag op de tribune in de AFAS Live in Amsterdam en genoot zichtbaar van het optreden. De rest van het publiek kon zijn aanwezigheid ook zeker waarderen, want hij werd onder meer voorafgaand aan het optreden van Fender toegejuicht. Daarnaast liet hij zijn enthousiasme tijdens de nummers van Fender zichtbaar merken.

Alan Shearer had the time of his life at tonight's show in Amsterdam !



Seventeen Going Under AFAS Live - Amsterdam



Alan Shearer via Instagram 18/03/25

Zo deelde hij beelden van Seventeen Going Under, Fenders grootste hit. Dat deed hij met de veelzeggende tekst: "Het feest gaat door", waarmee Shearer aangeeft dat Newcastle nog altijd niet uitgefeest is na de League Cup-zege. Fender, die zelf reageerde onder de post, is het daar mee eens. "Wat een week man."

Eindelijk prijs voor Newcastle

Voor Newcastle kwam er afgelopen zondag dus na 55 jaar een eind aan de prijzendroogte. In 1969 werd de Jaarbeursstedenbeker gewonnen. Dat is de voorloper van de Europa League en UEFA Cup. Daarnaast won het in 1955 de FA Cup.