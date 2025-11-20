Lionel Messi hield het niet droog toen hij een video onder ogen kreeg van fans van FC Barcelona die hun waardering voor en het gemis van de superster tonen. De Argentijn, die op zijn twaalfde naar de Spaanse topclub trok, liet in een hartenkreet zijn wens om terug te keren duidelijk horen.

Tijdens zijn glansrijke carrière heeft Messi talloze prijzen in de wacht gesleept. Maar de onderscheiding die hij in Miami in ontvangst nam van zijn bezoek uit Spanje is van een andere aard. Het viert namelijk geen sportieve successen, goals of trofeeën, maar de diepe band met de stad die hem op 12-jarige leeftijd omarmde. Vanwege Messi's overvolle agenda reisde Juan Vehils, directeur van de Spaanse website Sport, persoonlijk af naar Miami om hem de erkenning te overhandigen.

'De waarheid is...'

De ontmoeting vond plaats op het hoofdkantoor van Inter Miami, waar Messi zich voorbereidde op de play-offs voor de MLS-titel. Na het bekijken van een ontroerende video met boodschappen van fans, kon Messi zijn emoties niet bedwingen. Met tranen in zijn ogen en een trillende stem wist hij nauwelijks de juiste woorden te vinden. "De waarheid is dat we zoveel samen hebben meegemaakt, zowel mooie als minder mooie momenten. Het is normaal dat in een carrière die zoveel jaren duurt, niet alles perfect is en je door moeilijke tijden gaat."

'Helaas anders gelopen'

Messi haalde ook de pijnlijke breuk met de club aan, een wond die, zo lijkt het, zelfs na al die tijd nog niet is geheeld, toen voorzitter Laporta zijn contract niet verlengde. "Maar goed, dat is mijn thuis, mijn plek, mijn mensen. Ik had graag mijn hele carrière daar doorgebracht en niet naar een andere club hoeven gaan. En dat ik alleen daar had gespeeld, in Europa. Helaas zijn de dingen anders gelopen, maar de herinneringen aan alle momenten die we deelden, zullen voor altijd blijven. Ik ben hier dankbaar voor."

'Dat was ongewoon'

Recent dook Messi na een wedstrijd in Amerika plots aan de andere kant van de wereld in 'zijn' Camp Nou in Barcelona op. Hij poseerde voor wat foto's, keek rond hoe het stadion is veranderd door de verbouwing en sprak ook toen al zijn wens uit om ooit terug te keren bij de club. "Ik moest de club verlaten zonder fans vanwege het pandemiejaar, wat ook ongewoon was. Er zijn zoveel mooie herinneringen, dus een grote dank aan alle mensen van Barcelona. En ik koester een speciale genegenheid voor iedereen."

'We zullen terugkeren'

Ondanks de afstand vergeet Messi Barcelona niet en heeft hij duidelijk laten weten dat hij van plan is terug te keren. "Natuurlijk kom ik terug. Ik zal in het stadion zijn als een gewone fan, het team en de club volgen. Voorlopig blijf ik hier nog een paar jaar, zeker, maar we zullen terugkeren naar Barcelona, want, zoals ik altijd heb gezegd, dat is mijn plek, mijn thuis. We missen het enorm, dus we komen terug."