Het scheelde maar een paar seconden of het leven van de Tsjechische voetballer Petr Schwarz had tragisch kunnen eindigen. De aanvoerder van de Poolse club Slask Wroclaw liep aan het einde van vorig seizoen een ernstige blessure op die hem bijna het leven kostte. In een openhartig interview vertelt hij over wat er gebeurde, zijn emoties en wat de toekomst voor hem betekent.

Op het veld leek er niets aan de hand. Een doodgewoon duel met een speler van Krakau, zoals er tientallen zijn in een wedstrijd, resulteerde in een klap tussen zijn bekken en ribben. “Het was een vrij ongebruikelijke blessure. Hij raakte me in de open ruimte tussen mijn bekken en ribben. Het was niets ernstigs, tijdens trainingen en wedstrijden gebeuren tientallen van zulke duels. Maar plotseling voelde ik pijn,” beschrijft de 34-jarige middenvelder tegen het Tsjechische Sport.

'Een complete schok'

Schwarz speelde de wedstrijd uit, maar zijn toestand verslechterde snel. “Ik dacht dat het gewoon een gekneusde rib was. Ik maakte de wedstrijd af en pas in de bus ontstonden er complicaties", herinnert hij zich. Vanaf daar ging hij direct naar het ziekenhuis, waar artsen onmiddellijk besloten tot een spoedoperatie. “Ik moest direct naar de operatiekamer. Het was enorm zwaar. Voor mijn familie, teamgenoten, de hele club en de competitie was het een complete schok.”

'Kwestie van seconden'

De ergste woorden kwamen echter van de doktoren. “De artsen zeiden dat het een kwestie van seconden was, geen minuten. Ik was in een zeer kritieke toestand", geeft hij toe. Na het ontwaken uit de narcose zag hij de gevolgen op zijn eigen lichaam: “Toen ik wakker werd, zag ik mijn opengesneden buik. Op dat moment verdween voetbal naar de achtergrond. Ik dacht alleen aan herstel en mijn familie.”

Elke aanvoerder een bericht

De steun die hij kreeg, was overweldigend. Teamgenoten, tegenstanders en de hele competitie stuurden hem berichten en boden hulp aan. “Veel mensen schreven me dat ze contacten hadden in Duitsland of Frankrijk, mocht ik artsen nodig hebben. Vertegenwoordigers van de Ekstraklasa (de Poolse competitie, red.) maakten een video die me veel energie gaf. Elke aanvoerder van elk team stuurde een bericht. Het was erg krachtig."

'Het trekt me niet meer zo'

Zijn terugkeer op het veld blijft echter onzeker. Petr Schwarz herstelt momenteel thuis in Tsjechië en de club heeft hem volledige vrijheid gegeven om zich op zijn gezondheid te concentreren. “Eerlijk gezegd trekt het me niet meer zo. Ik heb een driejarige dochter en ik wil de beste vader zijn. We zullen zien wat er gebeurt, maar voetbal is geen prioriteit", geeft hij openlijk toe. Slask Wroclaw heeft hem de mogelijkheid geboden om op een andere manier betrokken te zijn bij het team. “De club gebruikt me al zes maanden, sinds ik uit de roulatie ben. Ik heb contact met de scoutingafdeling en de sportief directeur. Ik leer voetbal van een andere kant kennen."