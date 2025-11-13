PSV gaat als een komeet de laatste weken in de Eredivisie en Champions League. Dat moet de 21-jarige Ruben van Bommel allemaal van een afstandje bekijken. In de topper tegen Ajax raakte de zoon van oud-international Mark zwaar geblesseerd aan zijn knie. "Ik ga geen risico nemen, dat wil ik niet."

Een schrikgolf ging door het Philips Stadion toen eind september Van Bommel kermend van de pijn op de grond lag. Even daarvoor raakte hij geblesseerd nadat hij achter een bal aanging. Door een misstap zakte hij naar eigen zeggen door zijn knie. "Toen wist ik al: dit is niet goed. Na tien seconden kwam het besef dat het lang ging duren", zegt Van Bommel in een openhartig gesprek met PSV Play.

'Rouwproces'

"Ik moet zeggen de eerste dag, de dag dat het gebeurde, had ik het het moeilijkst. Voor ik de uitslag wist, wist ik al dat het niet goed was. Toen was ik al bezig met accepteren dat het heel lang ging duren", vertelt hij. Van Bommel werd uiteindelijk elf dagen na PSV - Ajax in Londen geopereerd. Daarna begon voor hem het herstel. Dat was volgens PSV-arts Wart van Zoest de start van het 'rouwproces' voor Van Bommel.

"Het mentale gedeelte kan je daarmee vergelijken", stelt Van Zoest. "Zijn identiteit ligt op het veld. Misschien had hij nog wel een droom richting een WK volgend jaar. Dat valt allemaal weg."

Van Bommel bezig aan herstel

Inmiddels is de buitenspeler druk bezig met zijn herstel. Van Bommel wil zo goed mogelijk revalideren, en niet zo snel mogelijk. "Ik ben pas 21. Dus als ik dit super snel ga doen en risico ga nemen, dat wil ik niet. Als ik die knie zo goed mogelijk kan krijgen en dat iets langer duurt, dan is dat maar zo. In de revalidatie is het belangrijk dat ik alle stappen goed volg en geen onnodige risico’s neem om het proces te verstoren."

"Ik hecht veel waarde aan de kleine overwinningen die je in het begin hebt. De momenten dat ik met één kruk, of zonder krukken kon lopen. Of dat ik weer mocht fietsen. Dat zijn momenten die belangrijk zijn voor mij", verzekert hij. Van Bommel komt dit seizoen niet meer in actie en kijkt alvast vooruit: "Ik ben extra gemotiveerd om het volgend seizoen nóg beter te doen."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.