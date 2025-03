Voetballer uit Wales (24) blijkt drugsbaron, club weet van niets: 'Het is een enorme shock'

De Welshe voetballer Evan Press strooide niet alleen met passjes, achter de rug van zijn club om strooide hij ook met zakjes coke. En daar moet hij nu voor boeten. Press moet twee jaar en zes maanden de gevangenis in voor het dealen van cocaïne.

In februari bekende Press in de rechtbank schuldig te zijn aan cocaïnehandel. Dat gebeurde tussen februari 2021 en november 2023 in Cardiff. Opvallend genoeg wist zijn club van niets. Hij speelde sinds 2018 voor Barry Town, dat uitkomt op het hoogste niveau van Wales.

Club in het ongewis

Dit seizoen kwam Press nog gewoon in actie. In negentien van de 33 duels die hij speelde, droeg hij de aanvoerdersband. Hij voetbalde zelfs drie wedstrijden nadat hij op 11 februari tegenover de rechter bekende dat hij in cocaïne had gehandeld. "Om heel eerlijk te zijn, hoorden we dit pas op de dag dat hij werd veroordeeld. Hij had het ons nooit verteld", vertelde een woordvoerder van de club.

"Wij wisten het pas een half uur na de uitspraak op 19 maart, toen een familielid ons belde", verklaarde hij tegenover Wales Online. "Sinds de veroordeling hebben we wel wat gehoord over de zaak, maar we hebben nog niet alle informatie. We zijn bezig het nieuws te verwerken. Het is echt een shock", erkende hij.

Europees voetbal?

De 'verdwijning' van Press kan Barry Town niet gebruiken. Ze strijden namelijk nog om een ticket voor de voorrondes van de Conference League. "Het is wat het is. De realiteit is dat wanneer een speler ons terrein verlaat, we geen controle hebben over wat ze buiten het voetbal doen", aldus de woordvoerder.

"We komen net dicht bij de Europese play-offs, maar in werkelijkheid is de timing van het seizoen irrelevant. We wilden dit niet en we kunnen het helaas niet controleren", sloot hij af. Overigens verloor Barry Town zaterdagmiddag zonder vice-aanvoerder Press met 3-2 van Flint Town United.

Wrexham

Heel aansprekend is het niveau in de Welshe competitie niet. De grotere clubs zitten namelijk in de Engelse voetbalpiramide, waaronder Swansea City, Cardiff City, Newport County en Wrexham. Die laatste ploeg wordt gerund door acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney.