Wrexham, club van Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney, promoveert opnieuw

Het was een feestelijke dag in de League Two zaterdag. Stockport County FC en Wrexham AFC promoveerden. Vooral voor die laatste club was het bijzonder, aangezien zij vorig seizoen nog niet in het profcircuit voetbalden. Wrexham is de club van Hollywood-eigenaren Ryan Reynolds en Rob McElhenney.

In november 2020 kochten de acteurs de club en de missie was toen duidelijk: uit die vreselijke National League komen, het niveau onder de profs. In 2008 degradeerde Wrexham uit de League Two en sindsdien keerde het telkens maar niet terug. Tijdens het eerste seizoen an Reynolds en McElhenney werd het achtste, een jaar eindigde het als tweede achter Stockport County en werd er verloren in de play-offs.

Vorig jaar was de terugkeer in de Engelse voetbalpiramide eindelijk een feit na een heerlijke titelstrijd met Notts County. Wrexham eindigde op het indrukwekkende puntenaantal van 111, terwijl Notts het met 107 niet veel slechter deed. Die ploeg won uiteindelijk de play-offs en ging dus met Wrexham naar de League Two.

Promotie naar League One

De promotie naar de League Two werd gevierd met een feestje naar Las Vegas, op kosten van Reynolds en McElhenney. Zaterdag kwam er een nieuw promotiefeestje bij na de 6-0 zege op Forest Green Rovers en het verlies van MK Dons. Wrexham kan daardoor niet meer buiten de top drie vallen, dus is promotie een feit.

Die reis naar de League One werd uiteraard ook gevolgd door Welcome to Wrexham, de docuserie over de gelijknamige club. In seizoen 2 ging het over de promotie naar League Two, een jaar later zal het dus gaan over de stap naar het derde niveau van Engeland.