De Engelse voetbalster Hannah Hampton heeft een bizarre onthulling gedaan. De keepster beïnvloedde haar Spaanse concurrente in de EK-finale op een bijzondere manier. "Ik moest zo mijn best doen om niet in lachen uit te barsten!"

Sarina Wiegman won het EK voetbal met Engeland voor de tweede keer op rij. De Lionesses wonnen na een spannende strafschoppenserie de finale van Spanje. Hampton speelde met verschillende reddingen een belangrijke rol.

Bidon

In de talkSport-podcast onthult de speelster van Chelsea dat ze de strafschoppenserie ook op een andere manier probeerde te beïnvloeden. "De Spaanse keepster had haar bidon daar staan. Dus ik dacht: als zij in doel staat, pak ik die gewoon en gooi ik hem naar de Engelse fans, zodat zij hem niet kan gebruiken", vertelde ze met een glimlach op haar gezicht.

Dat was niet zomaar de drinkfles van keepster Cata Coll. De Spaanse doelvrouw gebruikte haar bidon als spiekbriefje met opmerkingen voor iedere Engelse speelster die mogelijk een strafschop zou nemen. Dat had de keepster van Wiegman snel genoeg door, die zelf een andere manier vond voor haar spiekbriefje.

Spiekbriefje

"Ik zet mijn naam nooit op een bidon, want dat kan iedereen doen. Daarom schreef ik het op mijn arm", vervolgt ze haar verhaal. Hampton bleek de keepster van FC Barcelona zelfs dubbel te foppen, want ze legde haar eigen bidon - zonder spiekbriefje - neer.

"Toen ze mijn bidon daar zag liggen, die leeg was maar wel dezelfde sponsoren heeft, gooide ik haar bidon naar de fans waardoor ze met een lege bidon stond. Ze liep terug en ik liep weer richting het doel. Ze was helemaal in de war. Ik moest zo mijn best doen om niet in lachen uit te barsten!"

Ballon d'Or

Hampton heeft een prachtig seizoen achter de rug. Ze werd toegevoegd aan het Team van het Toernooi na het EK en verdiende deze week een nominatie voor de Ballon d'Or, de prijs voor speelster en doelvrouw van het jaar.