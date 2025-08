Sarina Wiegman mag zich verheugen op een heel bijzonder moment. De Nederlandse topcoach leidde Engeland onlangs naar de tweede EK-titel op rij en daar kan ze weleens een hele speciale onderscheiding voor gaan krijgen. Daar hint de Britse premier Keir Starmer op.

"De erkenning komt eraan en die zal passend zijn voor hun historische prestatie", vertelde Starmer zondag tegen The Sun on Sunday over de ploeg die de titel op het EK prolongeerde. "Wat Sarina en onze Lionesses hebben gepresteerd is buitengewoon." Volgens de premier hebben Wiegman en haar speelsters een hele generatie geïnspireerd, waaronder zijn eigen dochter. Starmer zat zelf op de tribune tijdens de finale tegen Spanje, die Engeland na strafschoppen won.

Bijzondere onderscheiding voor Wiegman?

De uitspraken van de premier lijken erop te duiden dat er een aantal speelsters zich op mogen maken voor een bijzondere onderscheiding. Dat zal dan ook voor Wiegman gelden. Zij kreeg na de vorige EK-zege in 2022 al een koninklijke onderscheiding. Ze werd toen benoemd tot Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE). Dat is de op twee na hoogste onderscheiding.

Mocht Wiegman een nieuwe beloning krijgen dan zal ze dus een nog hogere onderscheiding gaan krijgen. In de Britse media wordt geschreven dat ze mogelijk een 'Damehood' kan ontvangen. Normaal gesproken betekent het dat de term Dame, de vrouwelijke versie van de titel Sir, voor de naam komt te staan. Dat kan bij Wiegman echter niet omdat ze Nederlandse is. Zij zou dus niet de echte titel, maar enkel de eretitel ontvangen.

In voetsporen Pélé

Mocht het Britse koninklijke huis inderdaad deze titel aan Wiegman geven dan zou ze de allereerste buitenlandse vrouw uit de sportwereld worden die de onderscheiding ontvangt. In het verleden waren er wel twee anderen uit de sportwereld die de 'Honorary Knighthood' bij de mannen kregen. Voetballegende Pélé en voormalig IOC-voorzitter Jacques Rogge waren de gelukkigen. Wiegman kan dus in hun voetsporen treden.

Wiegman wordt dan ook de eerste vrouwelijke voetbalcoach die zo'n hoge onderscheiding verdient. Eerder kregen trainers als Alex Ferguson, Bobby Robson, Kenny Dalglish, Matt Busby en Gareth Southgate ook de beloning. Aangezien zij ook allemaal Brits zijn, dragen ze ook de titel 'Sir' voor hun naam.

Derde EK-zege op rij

Wiegman pakte zelf al haar derde eindzege op het EK. In 2017 won ze het toernooi met de Oranje Leeuwinnen. De topcoach heeft daardoor dus de laatste drie edities van het EK gewonnen. Dat ging deze keer wel met een hoop kunst- en vliegwerk. In de knock-outfase was er elke keer een verlenging nodig en ontsnapte haar team meerdere keren aan uitschakeling.