Tyrell Malacia kan zijn carrière mogelijk vervolgen in Saudi-Arabië. Volgens Voetbal International krijgt de verdediger een ontsnappingsweg bij Manchester United aangeboden en kan hij een lucratieve deal in het Midden-Oosten tekenen.

Het is niet bekend om welke club uit Saudi-Arabië het gaat, maar die ploeg zou wel een concrete aanbieding hebben gedaan bij Malacia. De Nederlander heeft dit bod in beraad. Malacia is ook niet mee met Manchester United op trainingskamp en heeft al te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij de club. Meerdere Europese clubs zouden ook al hebben geïnformeerd naar de vleugelverdediger, maar het eerste concrete bod komt dus uit Saudi-Arabië.

Malacia zijn contract loopt nog tot de zomer van 2026. United zou om en nabij de zeven miljoen euro vragen voor een transfer van de verdediger. Daarmee pakt de Engelse club een fors verlies. In de zomer van 2022 betaalde United vijftien miljoen euro voor Malacia. De Nederlander heeft het bod uit Saudi-Arabië in beraad en als hij akkoord gaat, dan zal de club een bod in de buurt van de vraagprijs van United uitbrengen.

Periode in Manchester

Bij Manchester United is Malacia nooit echt uit de verf gekomen. De verdediger kampte lange tijd met zware blessures, maar ook na zijn terugkeer kreeg hij weinig speelminuten. Mede daardoor werd hij in de winter verhuurd aan PSV. In Eindhoven kon Malacia echter ook niet overtuigen en dus activeerde de kampioen van de Eredivisie de koopoptie niet.

In totaal speelde Malacia 47 officiële wedstrijden in drie jaar United. De verdediger is niet de enige speler die te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken. Ook Alejandro Garnacho en Antony mogen United verlaten. Het is niet bekend of er ook al clubs uit de Eredivisie hebben geïnformeerd naar de diensten van Malacia. De 25-jarige Rotterdammer lijkt spoedig in ieder geval niet terug te keren bij Feyenoord.