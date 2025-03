Totale verbazing na onnavolgbare keuzes Francesco Farioli en Ajax: 'Iedereen praat met meel in zijn bek'

Met grote verbazing werd er naar Ajax gekeken tijdens het duel met Eintracht Frankfurt. Met maar één doelpunt verschil stelde Francesco Farioli tien andere spelers op en dat pakte niet goed uit. Robert Maaskant windde zich er flink over op. "Het is de gedachte van een Italiaanse subtopper, ik trek dit echt niet."

Robert Maaskant liep helemaal leeg over wat Ajax op de mat legde tegen Eintracht Frankfurt, met een B-opstelling. "Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, als je naar een feestje gaat, geniet er dan ook van. Het was maar 2-1, dan is er natuurlijk nog helemaal niks gespeeld", zei hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Luister naar de achtste aflevering van De Maaskantine

Maar zo ging Ajax wel het veld op vond hij, door zoveel wisselingen door te voeren. "Het excuus is dat ze zich op de competitie richten om vervolgens een plek voor de Champions League te pakken. Laten ze dan volgend jaar in de achtste finales van de Champions League ook de boel lopen? Omdat ze dan ook in de race voor het kampioenschap zijn? Sorry, dat begrijp ik niet."

Ajax-trainer Francesco Farioli slaat terug na kritiek op opstelling tegen Frankfurt: 'Ik zou het zo weer doen' Ajax-trainer Francesco Farioli heeft geen spijt van zijn opstelling voor het verloren uitduel met Eintracht Frankfurt (4-1) in de achtste finale van de Europa League. Hij voerde tien wisselingen door in de basis en er kwam veel kritiek op die beslissing.

Supporters zijn gebrainwasht

Presentator Rick Kraaijeveld vroeg zich af hoe de drieduizend supporters, die naar het stadion kwamen, zich moesten voelen. "Die reizen helemaal af naar Frankfurt en zien dan als ze het stadion binnenlopen de opstelling. Hoe zou jij het stadion in zijn gelopen?", vroeg hij Maaskant. "Die zijn ook allemaal gebrainwasht", riep hij uit. "Ik zou denken we maken er maar het beste van en we maken het leuk. Maar die supporters zijn allemaal gebrainwasht, ze stonden allemaal te klappen. Fantastisch gedaan jongens, we hebben 4-1 gewonnen", leek de gedachte.

'Belachelijke afgang Ajax in Europa legt nog meer druk op duel met AZ: grotere schande dan het al is' Heel even leek Ajax genezen van het wisselvirus van de eerste seizoenshelft. Maar in Frankfurt sloeg dat virus hardhandig toe. Tien wisselingen voerde Francesco Farioli door, waarmee hij al voor het eerste fluitsignaal de handdoek in de ring gooide wat betreft het Europese avontuur. Een keuze die elke Ajacied zal veroordelen.

Het aanzien van Ajax en Nederlands voetbal

Dat er met de A-selectie wellicht wat klaargespeeld had kunnen worden, werd duidelijk toen Farioli wisselde. Maaskant vond Bertrand Traoré goed invallen en zag invaller Taylor zelfs nog scoren. "Ik heb echt het idee dat Farioli gelooft dat al die spelers even goed zijn", zei Maaskant. Even later trok hij zelf de conclusie: "Hij moet niet meer aankomen met de onzin dat iedereen gelijkwaardig is. Dat is gewoon niet zo. Punt. Dat is bij geen enkele ploeg in de wereld."

Waarom Maaskant zich zo druk maakte hierom, had te maken met het aanzien van het Nederlandse voetbal. "Het frivole Ajax, hoe spelers opgeleid worden, hoe we als klein landje creatief denken, om toch de top te bereiken." Hij vindt dat Ajax gewoon herkenbaar voetbal moet laten zien. En dat niemand meer naar vorig jaar mag kijken. "Er wordt gewoon meer gevraagd bij Ajax. Zeker als je in de ArenA zit."

Opvallende kritiek op Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee: 'Hij is daar wel in doorgeslagen' Robert Maaskant heeft het wel eens moeten ontgelden bij het programma Vandaag Inside. De trainer van Helmond Sport werd ook weer aangehaald toen hij net getekend had bij de club. Zelf ligt hij niet wakker van alle commentaren, zo stelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. Wel heeft hij een uitgesproken mening over de talkshow.

Meel in de bek

Maaskant maakte de vergelijking met de mentaliteit van een Italiaanse middenmoter. Dat wijt hij ook aan mensen bovenin de club. "Iedereen praat met meel in zijn bek. Als je naar de huidige directie kijkt, en dit was gebeurd terwijl zij niet de leiding hadden. Moet je eens kijken wat er dan op de achtergrond en in de onderstromingen allemaal gezegd zou zijn. Nu zijn mensen betrokken en gaan ze in één keer mee met zijn gedachtegoed. Ik vind het gewoon heel slecht. Deze hele run in Europa is gewoon kleurloos geweest nu."

Beluister De Maaskantine

In de achtste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de afgang van Ajax in Europa. Verder gaat Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld in op het vaderschapsverlof in het voetbal, de aanstaande interlandperiode en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.