Voordeel voor Ajax in laatste speelronde: FC Twente mist sterkhouder in de Arena

FC Twente heeft zondag tijdens de uitwedstrijd bij Ajax niet de beschikking over keeper Lars Unnerstall. De 34-jarige Duitser is niet fit, meldt trainer Joseph Oosting.

"Lars heeft al langere tijd klachten", zei Oosting op de persconferentie. Przemyslaw Tyton neemt zijn plaats onder de lat in. "De kans is aanwezig dat Taylor Booth weer beschikbaar is, maar dat moeten we nog bekijken. Morgen hebben we namelijk nog een training." Sam Lammers en Naci Ünüvar zijn al langer niet inzetbaar.

Twente stond woensdag na de verloren wedstrijd tegen AZ (2-3) de vijfde plaats op de ranglijst af aan de Alkmaarders. Met nog één wedstrijd te gaan heeft Twente 2 punten minder dan de concurrent. Ajax strijdt nog met PSV om de landstitel. De Amsterdammers hebben 1 punt minder dan de koploper.

Europees voetbal

FC Twente is al zeker van de play-offs om Europees voetbal, maar wil alsnog een goed resultaat behalen in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie. "We willen zo hoog mogelijk eindigen en ons goed verkopen. Als het goed is spelen we na zondag nog twee wedstrijden en daar moeten we ons zo goed mogelijk op voorbereiden en daar moeten we klaar voor zijn."

"We willen Europees voetbal halen en daarvoor moeten we de play-offs winnen, daar gaan we voor", aldus Oosting, die weet dat de vijfde plaats een thuisvoordeel in de play-offs kan opleveren.

Titelstrijd

Ajax heeft de titelstrijd niet meer in eigenhand, nadat PSV afgelopen woensdag de koppositie overnam. De Amsterdammers speelden 2-2-gelijk tegen FC Groningen, terwijl in Eindhoven met 4-1 werd gewonnen tegen Heracles.

De titelstrijd zal zondag beslist worden. PSV speelt dan een uitduel tegen Sparta.

Alles over Eredivisie

