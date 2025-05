Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf snoeihard voor Ajax-coach Francesco Farioli. De chef voetbal van de krant vindt dat de positie van de Italiaanse coach in Amsterdam onhoudbaar is, of de club nou kampioen wordt of niet.

'Farioli begrijpt het Ajax-gevoel niet en zal het nooit voelen en begrijpen', is de columnist hard voor de trainer. 'Vandaar zijn Italiaanse voetbalbenadering, die in alles vloekt met het dna van Ajax zoals het eeuwige gewissel, het rouleren, de hang naar routine, het verkwanselen van een kwartfinale in de Europa League, de heiligverklaring van data of het letterlijke verbod om over het kampioenschap te praten.'

Driessen vindt dat de oefenmeester lak heeft aan de identiteit van de Amsterdamse club. 'Farioli’s benadering met een verbod op het genieten van de geweldige uitgangspositie en het continu schetsen van een doembeeld van louter battles, werkte juist met de week verlammender. Dat de Italiaan nu probeert zijn gelijk te halen, is een zwaktebod. Hij draaide aan de knoppen en had dit verval kunnen en moeten voorkomen.'

Onhoudbaar

Een kritische Driessen durft zelfs zo ver te gaan en te zeggen dat Farioli weg moet bij Ajax. 'De les is simpel. Blijf dicht bij jezelf en bij je dna als club. Het aflopende seizoen zal als een etterbult zijn voor Ajax als er niet wordt ingegrepen. Wel of geen kampioen, na alles wat er is gebeurd is de positie van Farioli nagenoeg onhoudbaar. De beleidsbepalers zullen over hun eigen schaduw heen moeten stappen.'

Driessen suggereert zelfs dat er achter bepaalde acties van Farioli een bepaalde PR-strategie zat. 'Het was allemaal voor de bühne: het bezoek met de selectie aan het Ajax-museum, de woorden dat Ajax’ volgende hoofdstuk geschreven zou worden met de pen van de clubhistorie, de omarming van Johan Cruijff als Ajax-mythe en het geflirt met Louis van Gaal. Wellicht ingefluisterd door zijn persoonlijke Italiaanse pr-man.'

