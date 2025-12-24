Hakim Ziyech en zijn familie gaan plots door een gitzwarte periode. De voormalig voetballer van Ajax maakte dinsdag op zijn Instagram bekend dat zijn oudere broer Essam Ziyech is overleden. Woensdag is er een moment tot bidden in Dronten, de stad waar Ziyech en zijn gezin opgroeiden, om Essam te herdenken.

Er is verder nog nauwelijks tot niks bekend over het overlijden van de oudere broer van voetballer Ziyech. De huidige speler van het Marokkaanse Wydad Casablanca stuurde eerst een islamitische spreuk de wereld in die altijd gedeeld wordt bij een overlijden: 'Tot Allah behoren wij en tot Hem zullen wij terugkeren', ondersteund door een gebroken hart en een duif. In de volgende Story op zijn Instagram deelde hij de boodschap vanuit de uitvaartzorg in Dronten.

i ©Instagram Hakim Ziyech

'Misschien wel beter dan Hakim'

Ziyech (32) komt uit een gezin van acht en heeft vier broers (en drie zussen). Essam was de oudste en werd eens in De Volkskrant 'misschien wel beter' genoemd dan zijn jongere broertje. 'Die kon alles, een geniale goochelaar op het middenveld. Maar die voelde niet zoveel voor het leven als prof', klonk het in de krant, waarin gesproken werd met mensen van amateurvereniging ASV Dronten. Daar voetbalden veel van de broers Ziyech.

Volgens Voetbal Nederland werd Essam Ziyech maar 51 jaar oud.



Zo gauw er meer informatie bekend is over het overlijden van Essam Ziyech, lees je dat hier.

Carrière Hakim Ziyech

Hakim Ziyech werd in Nederland een hooggewaardeerde speler bij Heerenveen, FC Twente en Ajax. De aanvallende en creatieve middenvelder was van groot belang in het successeizoen van Ajax 2018/2019, waarin de halve finale van de Champions League werd gehaald. Hij stond lang op de nominatie om voor het Nederlands elftal uit te komen, maar koos door het uitblijven van overtuiging vanuit Oranje voor Marokko. Daar groeide hij uit tot een ster.

De laatste jaren zit zijn carrière in het slop. Bij Chelsea flopte hij en ook bij Galatasaray in Turkije en bij Al-Duhail in Qatar liep het niet meer zoals vanouds. Sinds kort speelt hij in zijn vaderlang bij topclub Wydad Casablanca.