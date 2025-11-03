Hakim Ziyech is afgelopen weekend als een ware held onthaald bij zijn nieuwe club Wydad Cassablanca. De 'tovenaar' is na maanden zonder club eindelijk weer onder de pannen en daar zijn de fans maar wat blij mee.

De 32-jarige Ziyech, die in Nederland bekend werd door zijn periodes bij Heerenveen, FC Twente en Ajax, werd eind oktober officieel gepresenteerd via de socials van Wydad Casablanca. De Marokkaans international zat sinds juli zonder club nadat zijn contract bij Al Duhail uit Qatar werd ontbonden. Bij Wydad Casablanca krijgt Ziyech nu een nieuwe kans. Met een contract tot 30 juni 2027 heeft de spelverdeler genoeg kans om zichzelf te bewijzen.

Echter zag het er lange tijd niet naar uit dat Ziyech naar Marokko zou trekken. De aanvallende middenvelder was dichtbij een stap naar het Roemeense CFR Cluj. De ploeg, waar ook zijn oud-Chelsea-teamgenoot Kurt Zouma speelt, was rond met Ziyech, maar de toestand van zijn linkerknie en zijn bizarre salariseisen zorgden ervoor dat de deal niet doorging. Wydad Casablanca besloot vervolgens toe te slaan en hem alsnog in te lijven.

Onthaal in Casablanca

Voor Ziyech, 64-voudig international van Marokko, is het de eerste keer dat hij in zijn thuisland gaat voetballen. Dat zorgt voor een hoop euforie en geluk bij de supporters van Wydad Casablanca. Ziyech werd afgelopen weekend in een bomvol stadion gepresenteerd en de fans gingen uit hun dak. De geboren Drontenaar werd direct toegezongen en het werd duidelijk dat de supporters van Wydad Casablanca hoge verwachtingen hebben van 'de tovenaar'.

Wydad

Wydad Casablanca staat op dit moment op de derde plek in de Botola Pro 1, de hoogste divisie van het voetbal in Marokko. De ploeg staat één punt achter koploper MAS Fès, maar het team van Ziyech heeft nog één wedstrijd te goed. Het is nog maar de vraag wanneer de aanvallende middenvelder zijn debuut zal gaan maken in het shirt van Wydad. Ziyech is nog niet speelgerechtigd en moet eerst nog wachten op zijn vergunning alvorens hij zijn eerste minuten mag gaan maken voor de enthousiaste fans van Wydad.