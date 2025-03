Voormalig AZ-speler Jens Odgaard moet bloedige 'zombiebeet' verklaren: 'Geen paniek'

Jens Odgaard is het centrum geworden van een opmerkelijke discussie op sociale media. De middenvelder van Bologna speelde met wat leek op een zombiebeet in zijn nek. De Deen moest zelfs uitleg geven.

Bologna won afgelopen weekend met 0-1 van Venezia en blijft daardoor volop in de race voor de Champions League-tickets in Italië. De club waar ook Nederlanders Sam Beukema en Thijs Dallinga onder contract staan, staat momenteel vierde in de Serie A.

De 26-jarige Odgaard speelde de volledige 90 minuten, maar zijn spel was niet het meest besproken onderwerp rondom de voetballer. Na afloop van het duel in de Stadio Pier Luigi Penzo ging het vooral over de nek van de ex-speler van onder meer AZ, RKC en SC Heerenveen.

Zombiebeet

De effectieve middenvelder - goed voor zes doelpunten en twee assists dit seizoen - baarde opzien met een bloederige ring in zijn nek. Het beeld ging direct viraal op sociale media. "Wat is dit? Een zombiebeet?", vroeg een gebruiker op X zich af. Of was het toch een ander soort beet: "Is het een tattoo of een haaienbeet in de nek van Odgaard?"

Odgaard reageerde met humor op de geruchten rondom zijn "zombiebeet". " Het is gewoon een medicijn dat ik voor mijn nek gebruik. Niets ernstigs", schreef de Deen op zijn Instagrampagina.

Odgaard in Nederland

Odgaard heeft een geschiedenis bij meerdere clubs in Nederland. In 2019 werd hij voor een seizoen gehuurd door SC Heerenveen van het Italiaanse Sassuolo. Bij die club brak hij nooit echt door, waarna hij naar meerdere huurperiodes in 2021 ook op huurbasis vertrok naar RKC. Een jaar later werd hij voor een miljoenenbedrag opgepikt door AZ, die hem in 2024 met winst doorverkocht aan Bologna.

