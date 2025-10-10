Marko Arnautovic is de topscorer aller tijden van het Oostenrijkse nationale team geworden. Hij scoorde donderdag vier keer tegen San Marino en bracht zijn totaal daarmee op 45 doelpunten voor het nationale elftal. Het Ernst Happel Stadion in Wenen was getuige van emotionele scènes nadat de aanvaller van Rode Ster Belgrado het record verbrak.

Met deze bizarre prestatie stootte Arnautovic de legendarische Toni Polster van de troon, die 44 goals op zijn naam had staan. Direct na het laatste fluitsignaal stormden teamgenoten op de nieuwe recordhouder af voor een onvergetelijke viering.

Arnautovic sprintte na het laatste fluitsignaal naar de ereloge, waar hij zijn vader Tomislav huilend omhelsde. In een interview met de media had hij moeite om zijn emoties onder woorden te brengen.

"Het is moeilijk te beschrijven hoe ik me voel. Mijn kinderen en vrouw waren er helaas niet bij, maar mijn vader en broer wel. Dit record draag ik op aan mijn familie. Bedankt aan alle fans en Oostenrijkers die me al die jaren hebben gesteund. Het is ongelooflijk om zo lang in het nationale team te zitten en nog steeds zulke emoties te ervaren. Dit is een van de mooiste dagen van mijn leven, alleen de geboortes van mijn kinderen waren mooier", vertelt een emotionele Arnaoutovic.

Na de viering met het team lieten zijn teamgenoten hem op het podium. Hij maakte vervolgens in zijn eentje een ereronde over het veld, onder luid applaus van de tribunes van het Ernst Happel Stadion. Naast Arnautović (45) en Polster (44) staan ook Hans Krankl (34), Johan Horvat (29) en Erik Hof (28) op de lijst van topscorers van het Oostenrijkse nationale team.

Carrière

Arnautovic is in Nederland vooral bekend door zijn tijd bij FC Twente. Daarna speelde de Oostenrijkse spits voor grote clubs in Europa zoals Werder Bremen, Internazionale en Genoa. Afgelopen zomer was hij transfervrij en tekende hij een contract bij het Servische Rode Ster Belgrado. Dit deed Arnautovic om zijn belofte aan zijn overleden trainer Siniša Mihajlović na te komen. De Servische coach werkte veel samen met de Oostenrijker en op zijn sterfbed beloofde de spits aan zijn coach dat hij ooit voor zijn favoriete team Rode Ster zou spelen.