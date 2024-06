Marko Arnautovic spreekt in Nederlands interview steun uit aan Oranje: 'Ben ik van overtuigd'

De Oostenrijkse aanvoerder Marko Arnautovic noemde Nederland zijn tweede thuisland voorafgaand aan het onderlinge duel op het EK. Hij deed Nederland pijn, door zijn ploeg naar een 3-2 overwinning te helpen. Na afloop sprak hij met ESPN, in het Nederlands.

"Het doet pijn, maar ook weer niet zó veel. Ik speel natuurlijk gewoon voor Oostenrijk en ik ben blij dat we hebben gewonnen", zei Arnautovic, die in het verleden bij FC Twente speelde. Het deed hem een beetje pijn. "Ik heb daar vrienden zitten, ook in het elftal."

Ploeggenoten

Arnautovic stond afgelopen seizoen onder contract bij Inter en trof dus met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij ploeggenoten tegenover zich. "Ik heb met Denzel en De Vrij gepraat na afloop. Ook nog wat met andere jongens." Wat ze tegen elkaar zeiden, deelt de aanvaller niet.

'Ben ervan overtuigd'

Wel heeft Arnautovic er alle vertrouwen in dat het Nederlands elftal in de achtste finales weer goed zal spelen. "De volgende wedstrijd moet goed komen voor Nederland, die gaat Nederland winnen. Ik ben ervan overtuigd dat Nederland ook de volgende wedstrijd doorgaat (naar de kwartfinales van het EK dus, red.).

Tegenstanders Oostenrijk en Nederland

Arnautovic treft met zijn Oostenrijk in de achtste finales de nummer twee van Groep F. Dat wordt Turkije, Georgië of Tsjechië. Voor Nederland wacht er nog een dag van aankijken wie de tegenstander wordt. Momenteel is dat Engeland, maar daar kan nog verandering in komen.

