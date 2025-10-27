Jimmy Floyd Hasselbaink wordt in Nederland niet altijd genoemd in het rijtje van beste spitsen die ons land ooit heeft gehad, maar zo zien ze hem in Engeland wel degelijk. De oud-voetballer is erg populair en deed dit jaar zelfs mee aan Strictly Come Dancing. Echter werd hij er zaterdag uitgestemd.

Het programma Strictly Come Dancing is een Britse reality-show waarbij bekende mensen samen met een danspartner een zo goed mogelijke dans moeten uitvoeren. Daarvoor moeten de sterren zo veel mogelijk punten behalen van de jury. Het is vergelijkbaar met het Nederlandse Dancing with the Stars, dat inmiddels van de buis is. In Engeland is het echter één van de meest populaire dansshows en dit jaar werd Hasselbaink gevraagd voor deelname.

Uitschakeling

"Deze ervaring draag ik voor altijd mee", zei Hasselbaink aan het eind van de uitzending. Samen met zijn danspartner Lauren Oakley stond hij tegenover West End-acteur Amber Davies en haar danspartner Nikita Kuzmin. De jury koos voor het tweede koppel, nadat Hasselbaink met zijn dansmaatje een choreografie op Purple Rain van Prince had getoond.

De Nederlandse oud-voetballer bedankte iedereen die zijn deelname aan de show mogelijk had gemaakt, inclusief de mensen van de kleding, grime en make-up. Zijn danspartner Lauren prees hij als "een diamant". De eliminatie van Hasselbaink kwam voor veel kijkers als een schok, omdat hij in de aflevering van zaterdag relatief hoge scores had behaald. De oud-spits werd geboren in het Surinaamse Paramaribo, heeft de Nederlandse nationaliteit en speelde een groot deel van zijn loopbaan in Engeland.

Jimmy Floyd Hasselbaink and Lauren Oakley are the next couple to leave Strictly Come Dancing 🪩 #Strictly pic.twitter.com/GghhtcJGDA — Reality Television & Entertainment (@RTelevisionUK) October 27, 2025

Jimmy Floyd Hasselbaink

Hasselbaink begon zijn loopbaan als Telstar, AZ en Neerlandia, waarna hij richting Engeland vertrok. Daar speelde de spits voor Leeds United, Chelsea, Middlesbrough, Charlton Athletic en Cardiff City. Hasselbaink speelde ook nog kort voor Atlético Madrid. De 23-voudig Nederlands international was in Engeland zeer succesvol. Alleen Robin van Persie schreef meer Premier League-goals op zijn naam dan Hasselbaink in zijn carrière.

Na zijn loopbaan als speler dook hij het trainersvak in. De oud-spits trainde Royal Antwerp, Burton Albion, Queens Park Rangers en Northampton Town. Van 2023 tot 2024 was hij ook onderdeel van de staf bij de Engelse nationale ploeg.